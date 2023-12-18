В столице разоблачены работники автошкол, которые установили "тайные педали" и сдавали экзамены вместо учеников
Киев • УНН
Работников киевской автошколы уличили в том, что они устанавливали в автомобилях "тайные педали" и принимали экзамены за взятки, что позволяло ученикам легко их сдавать. Обвинения включают мошенничество и получение неправомерной выгоды должностными лицами.
В Киеве разоблачены работники автошкол и их сообщник из сервисного центра МВД, которые установили дополнительные педали в авто и за взятку помогали будущим водителям будущим водителям сдать экзамен. Об этом сообщил Офис Генпрокурора, передает УНН.
По данным следствия, злоумышленники обустроили учебные машины дополнительными педалями акселератора, чтобы инструкторы имели возможность самостоятельно управлять автомобилем, а будущие водители только крутили руль,
Детали
Отмечается, что таким образом образом ученики автошкол беспрепятственно сдавали практический экзамен по вождению. Стоимость такой "услуги" составляла 450 долларов США с человека.
Другой участник схемы - администратор территориального сервисного центра не замечал нарушений и выставлял положительную оценку.
Трем работникам частных автошкол инкриминируется предоставление неправомерной выгоды должностному лицу и мошенничество (ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины). Администратору одного из территориальных сервисных центров МВД в городе Киеве - служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
МВД: 63% людей успешно сдали экзамен по ПДД без подготовки в автошколе01 декабрь 2023, 13:14 • 20359 просмотров
В столице разоблачены работники автошкол, которые установили "тайные педали" и сдавали экзамены вместо учеников
Работников киевской автошколы уличили в том, что они устанавливали в автомобилях "тайные педали" и принимали экзамены за взятки, что позволяло ученикам легко их сдавать. Обвинения включают мошенничество и получение неправомерной выгоды должностными лицами.
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