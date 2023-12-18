В столице разоблачены работники автошкол, которые установили "тайные педали" и сдавали экзамены вместо учеников

В Киеве разоблачены работники автошкол и их сообщник из сервисного центра МВД, которые установили дополнительные педали в авто и за взятку помогали будущим водителям будущим водителям сдать экзамен. Об этом сообщил Офис Генпрокурора, передает УНН.

По данным следствия, злоумышленники обустроили учебные машины дополнительными педалями акселератора, чтобы инструкторы имели возможность самостоятельно управлять автомобилем, а будущие водители только крутили руль, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что таким образом образом ученики автошкол беспрепятственно сдавали практический экзамен по вождению. Стоимость такой "услуги" составляла 450 долларов США с человека.

Другой участник схемы - администратор территориального сервисного центра не замечал нарушений и выставлял положительную оценку.

Трем работникам частных автошкол инкриминируется предоставление неправомерной выгоды должностному лицу и мошенничество (ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины). Администратору одного из территориальных сервисных центров МВД в городе Киеве - служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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