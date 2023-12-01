МВД: 63% людей успешно сдали экзамен по ПДД без подготовки в автошколе

За первые дни внедрения услуги самостоятельной подготовки к теоретическому экзамену заявки подали 334 человека. Из них успешно изучили теорию и сдали тест 63%. Об этом сообщило МВД Украины, пишет УНН.

Из этих 334 заявок 216 - успешные. А это значит, что 63% граждан успешно сдали теорию для получения водительского удостоверения. Если сравнить с подготовкой в автошколе, то в течение прошлой недели только 24% кандидатов в водители сдали тестирование - говорится в сообщении.

Напомним

С 22 ноября будущие водители могут сдавать теоретический экзамен в сервисном центре МВД без обучения в автошколе.

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