В столице начался прием в первые классы - КГГА

С 25 марта по 31 мая в коммунальных школах столицы начат прием заявлений в первые классы. Документы принимают не только лично, но и в электронном виде или в виде почтовых писем. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает УНН.

Прием документов продлится до 31 мая. Как показывает опыт прошлого года, это самое комфортное время для родителей, которые уже определились с тем, пойдет ли ребенок в первый класс и в какую именно школу. Хочу напомнить, что главным критерием зачисления в первые классы является территориальная доступность, а именно закрепление соответствующих адресов проживания детей за определенными школами. Никакие взносы в благотворительные фонды или обучение на подготовительных курсах не могут стать приоритетным фактором для зачисления, - заявил Мондриевский.

Детали

Отмечается, что для зачисления ребенка в первый класс достаточно заявления одного из его родителей, предоставленных собственноручно или сканированных копий или фотокопий, направленных собственноручно или по электронной почте в адрес школы. Оригиналы документов включая медицинские справки можно подавать позже.

Напомним

В 2025 году часть школ в селах Украины могут закрыть, чтобы улучшить качество обучения и оптимизировать количество образовательных учреждений.