В столице начался прием в первые классы - КГГА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  68291 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  102101 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
  •  153125 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  149403 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  152851 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  214879 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180751 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176796 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172845 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140441 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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18 марта 2024, 18:47  •  474061 просмотра

В столице начался прием в первые классы - КГГА

С 25 марта по 31 мая начался набор в первые классы киевских коммунальных школ, заявления принимаются лично, в электронном виде или по почте, приоритетным критерием зачисления является территориальная доступность.

Общество •   •  11737 просмотра
В столице начался прием в первые классы - КГГА

В воздушное пространство Польши накануне, вероятно, залетела российская ракета Х-101 - СМИ

Российская крылатая ракета Х-101 нарушила польское воздушное пространство на 39 секунд вблизи города Оцердов 24 марта, что заставило Польшу усилить меры безопасности и мобилизовать свои военно-воздушные силы.

Война •   •  10926 просмотра
В воздушное пространство Польши накануне, вероятно, залетела российская ракета Х-101 - СМИ

BILD: Удар ВСУ по Севастополю в ночь на 24 марта - крупнейшим с начала войны

Удар ВСУ по Севастополю в оккупированном Крыму в ночь на 24 марта стал самым крупным с начала войны, превзойдя сентябрьскую операцию, когда ВСУ нанесли удар по штабу черноморского флота, согласно анализу открытых данных, проведенному экспертом BILD Юлианом Рёпке.

Война •   •  10674 просмотра
BILD: Удар ВСУ по Севастополю в ночь на 24 марта - крупнейшим с начала войны

россияне ударили ракетой по Дергачам на Харьковщине: четверо пострадавших

Российский ракетный удар по Дергачам в Харьковской области ранил четырех гражданских и разрушил по меньшей мере два дома.

Война •   •  10584 просмотра
россияне ударили ракетой по Дергачам на Харьковщине: четверо пострадавших

МАГАТЭ начинает оценку антитеррористических мер на атомной станции в японской Ниигата

Эксперты МАГАТЭ начали оценку обновленных антитеррористических мер на атомной электростанции "Касивазаки-Карива" в японской Ниигате по просьбе компании TEPCO.

Новости Мира •   •  9195 просмотра
МАГАТЭ начинает оценку антитеррористических мер на атомной станции в японской Ниигата

"Это военные преступления": глава дипломатии ЕС осудил атаки рф на Украину, нацеленные на гражданских и энергетическую инфраструктуру

ЕС осудил неоднократные атаки россии за последнюю неделю на гражданское население и энергетическую инфраструктуру Украины.

Война •   •  11169 просмотра
"Это военные преступления": глава дипломатии ЕС осудил атаки рф на Украину, нацеленные на гражданских и энергетическую инфраструктуру

Силы обороны сбили более 2 тысяч крылатых и баллистических ракет с начала полномасштабной войны рф - Минобороны

С начала полномасштабного вторжения рф украинские силы противовоздушной обороны сбили более 2 000 российских крылатых и баллистических ракет, спасая тысячи жизней благодаря современным системам противовоздушной обороны. Но для защиты гражданского населения от российских ударов все еще нужно больше систем.

Война •   •  11499 просмотра
Силы обороны сбили более 2 тысяч крылатых и баллистических ракет с начала полномасштабной войны рф - Минобороны

Жителям Одессы будут включать свет на 2-3 часа: Кипер рассказал о последствиях атаки рф

Ситуация с электроснабжением в Одессе сложнее, чем в регионе, потребители получают электроэнергию всего на 2-3 часа из-за повреждений, полученных в результате российских атак на подстанции, но отопительный сезон еще не закончится, чтобы избежать увеличения нагрузки от альтернативных источников отопления.

Общество •   •  10891 просмотра
Жителям Одессы будут включать свет на 2-3 часа: Кипер рассказал о последствиях атаки рф

Безосновательно насчитал подчиненным миллион гривен "боевых": экс-военному из Запорожья грозит 12 лет за решеткой

Бывший руководитель Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки организовал коррупционную схему, отправив подчиненных в воинскую часть без законных оснований, что позволило им получить более 1 млн грн боевых выплат, несмотря на то, что они не принимали участия в боевых действиях.

Война •   •  10727 просмотра
Безосновательно насчитал подчиненным миллион гривен "боевых": экс-военному из Запорожья грозит 12 лет за решеткой

"Армия дронов" за неделю поразили более 370 единиц российской военной техники - Федоров

За прошедшую неделю ударные роты БПЛА из "Армии дронов" поразили более 370 единиц российской военной техники, включая 50 танков, 78 бронемашин, 21 артиллерийскую систему, 95 орудий и 192 российских солдат.

Война •   •  10389 просмотра
"Армия дронов" за неделю поразили более 370 единиц российской военной техники - Федоров