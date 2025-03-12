В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом
Киев • УНН
В Шевченковском районе Киева произошел пожар в доме на улице Макаровской. Площадь возгорания составила 100 кв. м, но пожар уже локализован, угрозы распространения нет.
В Шевченковском районе столицы горит дом на площади 100 кв. м. В настоящее время пожар локализован, угрозы распространения огня нет, передает УНН.
Детали
Как сообщали местные Telegram-каналы, в парке на Кирилловской, неподалеку от психбольницы, наблюдается пожар. В ГСЧС Киева журналисту УНН рассказали, что пожар произошел в Шевченковском районе столицы по улице Макаровская.
Горит дом на площади 100 кв. м. В настоящее время пожар локализован, угрозы распространения огня нет. На месте работает 3 автоцистерны и 15 пожарных
Напомним
В Киевской области в результате падения обломков сбитых российских беспилотников возникли пожары – горели частный жилой дом и мебельный магазин.