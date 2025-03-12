На Київщині уламки збитих БПЛА спричинили пожежі: горів магазин та будинок
Київ • УНН
У Фастівському районі Київщини горів меблевий магазин на площі 500 кв.м через падіння уламків БПЛА. Також пошкоджено житлові будинки в трьох районах, але жертв немає.
На Київщині внаслідок падання уламків збитих російських безпілотників виникли пожежі – горіли приватний житловий будинок та меблевий магазин. Про це інформує УНН із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
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У ніч проти 12 березня через падіння уламків ворожого БПЛА у Фастівському районі загорівся меблевий магазин. За інформацією ДСНС наразі її
Уночі 12 березня через падіння уламків ворожого БПЛА у Фастівському районі загорівся меблевий магазин. Пожежу на площі 500 кв. м ліквідовано о 04:46
Рятувальники зазначили, що також у Фастівському районі горів приватний будинок, а в Обухівському та Броварському районах пошкоджено житлові будинки. Пожежу у будинку уже загасили.
"Загоряння ліквідовано. Жертв і постраждалих немає", - додали в ДСНС.
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