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В Киевской области обломки сбитых БПЛА вызвали пожары: горел магазин и дом

Киев • УНН

 • 27543 просмотра

В Фастовском районе Киевской области горел мебельный магазин на площади 500 кв.м из-за падения обломков БПЛА. Также повреждены жилые дома в трех районах, но жертв нет.

В Киевской области обломки сбитых БПЛА вызвали пожары: горел магазин и дом

В Киевской области в результате падения обломков сбитых российских беспилотников возникли пожары – горели частный жилой дом и мебельный магазин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). 

Детали

В ночь на 12 марта из-за падения обломков вражеского БПЛА в Фастовском районе загорелся мебельный магазин. По информации ГСЧС на данный момент ее 

Ночью 12 марта из-за падения обломков вражеского БПЛА в Фастовском районе загорелся мебельный магазин. Пожар на площади 500 кв. м ликвидирован в 04:46

- говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели отметили, что также в Фастовском районе горел частный дом, а в Обуховском и Броварском районах повреждены жилые дома. Пожар в доме уже потушили.

"Возгорание ликвидировано. Жертв и пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.

Напомним

Ночью 12 марта россия атаковала Харьков дроном-камикадзе. В Шевченковском районе повреждены дома, один человек получил помощь из-за острой реакции на стресс.

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW12.03.25, 04:57 • 118553 просмотра

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