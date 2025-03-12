В Киевской области обломки сбитых БПЛА вызвали пожары: горел магазин и дом
Киев • УНН
В Фастовском районе Киевской области горел мебельный магазин на площади 500 кв.м из-за падения обломков БПЛА. Также повреждены жилые дома в трех районах, но жертв нет.
В Киевской области в результате падения обломков сбитых российских беспилотников возникли пожары – горели частный жилой дом и мебельный магазин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Детали
В ночь на 12 марта из-за падения обломков вражеского БПЛА в Фастовском районе загорелся мебельный магазин. По информации ГСЧС на данный момент ее
Ночью 12 марта из-за падения обломков вражеского БПЛА в Фастовском районе загорелся мебельный магазин. Пожар на площади 500 кв. м ликвидирован в 04:46
Спасатели отметили, что также в Фастовском районе горел частный дом, а в Обуховском и Броварском районах повреждены жилые дома. Пожар в доме уже потушили.
"Возгорание ликвидировано. Жертв и пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.
Напомним
Ночью 12 марта россия атаковала Харьков дроном-камикадзе. В Шевченковском районе повреждены дома, один человек получил помощь из-за острой реакции на стресс.
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