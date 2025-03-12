На столичному Подолі спалахнула масштабна пожежа: горить будинок
Київ • УНН
У Шевченківському районі Києва сталася пожежа в будинку на вулиці Макарівській. Площа загоряння склала 100 кв. м, але пожежу вже локалізовано, загрози поширення немає.
У Шевченківському районі столиці горить будинок на площі 100 кв. м. Наразі пожежу локалізовано, загрози розповсюдження вогню немає, передає УНН.
Деталі
Як повідомляли місцеві Telegram-канали, у парку на Кирилівській, неподалік психлікарні, спостерігається пожежа. У ДСНС Києва журналісту УНН розповіли, що пожежа сталася в Шевченківському районі столиці по вулиці Макарівська.
Горить будинок на площі 100 кв. м. Наразі пожежу локалізовано, загрози розповсюдження вогню немає. На місці працює 3 автоцистерни та 15 вогнеборців
Нагадаємо
На Київщині внаслідок падання уламків збитих російських безпілотників виникли пожежі – горіли приватний житловий будинок та меблевий магазин.