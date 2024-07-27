Мужчина с помощью подводного скутера пытался вплавь добраться до Румынии. После его задержания выяснилось, что это уже вторая попытка нарушителя незаконно пересечь границу. Об этом в субботу сообщили в Госпогранслужбе Украины, передает УНН.

Детали

Сообразительного "пловца" пограничники заметили во время патрулирования реки Дунай.

Как сообщается, мужчина плыл под водой, но периодически поднимался на поверхность, чтобы дышать.

Используя подводный скутер, он пытался быстрее преодолеть водный маршрут и добраться до Румынии. Однако не сложилось, его задержали", - рассказали в ГПСУ.

Как выяснилось, это уже вторая попытка нарушителя незаконно пересечь границу.

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