В США заявили об отсутствии планов выводить американские войска из Ирака

Администрация Соединенных Штатов не планирует выводить из Ирака свои войска, численность которых составляет около 2,5 тыс. человек. Об этом сообщил представитель Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов, передает УНН.

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"Сейчас я не знаю о каких-то планах [по выводу войск - ред.] Мы по-прежнему сосредоточены на полном разгроме ИГИЛ отметил Райдер.

Он добавил, что ему "неизвестно о каких-то обращениях иракского правительства к Пентагону" с просьбой о выводе американских войск. Представитель военного ведомства отметил, что ВС США находятся в Ираке по приглашению правительства страны.

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