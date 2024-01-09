В США заявили об отсутствии планов выводить американские войска из Ирака

Эксклюзив
Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
  •  120752 просмотра

Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

Эксклюзив
Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
  •  136467 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

Эксклюзив
Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
  •  122472 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

Эксклюзив
Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
  •  124757 просмотра

Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

Эксклюзив
Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП
  •  123609 просмотра

Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
  •  121944 просмотра

Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета

Эксклюзив
В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
7 января  •  139536 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Эксклюзив
Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  213181 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

Эксклюзив
Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  240392 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  210119 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

Эксклюзив
Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  201007 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

Эксклюзив
Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  360372 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

Эксклюзив
ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  186745 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

Эксклюзив
Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
4 января  •  371106 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

Эксклюзив
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  164247 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

В США заявили об отсутствии планов выводить американские войска из Ирака

Пентагон США утверждает, что не планирует выводить 2,5 тыс. военнослужащих из Ирака, вместо этого сосредоточившись на борьбе с ИГИЛ. Просьба о выводе войск из Ирака не поступала.

Новости Мира •   •  5986 просмотра
В США заявили об отсутствии планов выводить американские войска из Ирака

В РФ назвали причину схода 14 вагонов с рельсов в Забайкалье

14 вагонов с углем сошли с рельсов в российском Забайкалье после столкновения с другим поездом; пострадали пассажирские перевозки.

Общество •   •  6701 просмотра
В РФ назвали причину схода 14 вагонов с рельсов в Забайкалье

Количество пострадавших при взрыве в техасском отеле возросло до 21

В результате взрыва в отеле Sandman Signature в Техасе пострадал 21 человек, причиной которого называют утечку газа.

Общество •   •  6090 просмотра
Количество пострадавших при взрыве в техасском отеле возросло до 21

Министра обороны США Ллойда Остина перевели из интенсивной терапии - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин вышел из отделения интенсивной терапии, он все еще нездоров, но с хорошим прогнозом, и продолжает лечение в медицинском центре Уолтера Рида.

Новости Мира •   •  5715 просмотра
Министра обороны США Ллойда Остина перевели из интенсивной терапии - Пентагон

БЭБ прекратило незаконную деятельность 7 игорных заведений на Киевщине

БЭБ пресекла деятельность 7 нелегальных игорных заведений в Киевской области; во время обысков были найдены доказательства - компьютеры и столы для игры в покер.

Криминал и ЧП •   •  6511 просмотра
БЭБ прекратило незаконную деятельность 7 игорных заведений на Киевщине

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 баллов произошло вблизи Талауда, Индонезия, что повлекло угрозу цунами; о жертвах пока не сообщается.

Новости Мира •   •  6429 просмотра
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8

В Техасе в отеле произошел взрыв газа, пострадали 11 человек

В результате взрыва газа в отеле Sandman в Форт-Уорте, штат Техас, пострадали 11 человек, здание получило значительные повреждения; подробности о состоянии пострадавших неизвестны.

Новости Мира •   •  6411 просмотра
В Техасе в отеле произошел взрыв газа, пострадали 11 человек

В США созвали производителей оружия и обсудили доступ Украины к инновационному американскому оборудованию

Представители Белого дома обсудили с лидерами технологического и оборонного секторов, как предоставить Украине инновационное оборудование, такое как беспилотники и технологии разминирования.

Новости Мира •   •  6541 просмотра
В США созвали производителей оружия и обсудили доступ Украины к инновационному американскому оборудованию

В Одесской области упал ветрогенератор - Минэнерго

В Одессе из-за сильного ветра упала ветровая турбина, аварийные бригады работают над смягчением последствий погодных условий.

Общество •   •  8004 просмотра
В Одесской области упал ветрогенератор - Минэнерго

Правительство Финляндии ищет правовые пути, как и в дальнейшем держать границу с РФ закрытой

Правительство Финляндии ищет законные пути сохранения закрытой границы с Россией на фоне беспокойства относительно неконтролируемого наплыва мигрантов.

Новости Мира •   •  8612 просмотра
Правительство Финляндии ищет правовые пути, как и в дальнейшем держать границу с РФ закрытой