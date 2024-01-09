У США заявили про відсутність планів виводити американські війська з Іраку

Адміністрація Сполучених Штатів не планує виводити з Іраку свої війська, чисельність яких становить близько 2,5 тис. осіб. Про це повідомив речник Пентагону генерал ВПС США Патрік Райдер на регулярному брифінгу для журналістів, передає УНН.

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"Зараз я не знаю про якісь плани [з виведення військ – ред.]. Ми, як і раніше, зосереджені на повному розгромі ІДІЛ зазначив Райдер.

Він додав, що йому "невідомо про якісь звернення іракського уряду до Пентагону" з проханням про виведення американських військ. Представник військового відомства зазначив, що ЗС США перебувають в Іраку на запрошення уряду країни.

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