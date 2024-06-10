В США все больше людей выбирают профтех образование вместо поступления в колледж

Оплата новых работников в строительстве теперь превышает оплату работников в бухгалтерии или финансовых клерков, а демонстрация в соцсетях TikTok, Instagram и Facebook работы электриков или сантехников собирает миллионы зрителей. Об этом рассказывает The Wall Street Journal и передает УНН.

Детали

В США возрос интерес к профессиям, связанным с квалифицированным трудом: карьерные устремления поколения Z, как отмечает в своем материале WSJ, значительно больше, чем раньше, связаны с профессионально-техническим делом. Работа, которая не требует письменного стола и больших долгов, а также дает возможность быть самому себе начальником.

Издание рассматривает рабочие будни Лексис Чумак-Абреу, которая устанавливает розетки на столбах электропередач и чинит электрический щиток в подвале. Около 2,2 миллиона человек в TikTok, Instagram и Facebook наблюдают за работой Чумак-Абреу, пишет WSJ.

Вы чувствуете себя обычным человеком, пока с вами не сталкиваются люди, и вы думаете: "Боже мой, это реальность, люди знают, кто я - говорит Чумак-Абреу, 27-летняя дочь и внучка электриков.

С тех пор как она начала выкладывать видео со своей работы в 2022 году, женщина получила тысячи сообщений от зрителей, которые говорят, что она пробудила у них интерес к профессии.

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В 2021 году сантехник из Сакраменто, штат Калифорния, 23-летний Еван Бернс опубликовал в Tik Tok видео, на котором он снимает водонагреватель с помощью тележки. Когда он проснулся на следующее утро, это было 470 000 просмотров, что побудило его сделать больше.

Интерес людей к трудовой жизни других людей приводит к большому количеству кликов, особенно когда видео показывают вещи, которые зрители обычно не видят, например, внутренние стены дома. Эти видеокадры также удовлетворяют любопытство аудитории к тому, как устроен мир, говорит Джим Лаудербек, до недавнего времени генеральный директор VidCon, ежегодной конференции для влиятельных лиц.

Справка

Согласно ADP, оплата новых сотрудников в строительстве теперь превышает оплату новых сотрудников в профессиональных службах, таких как бухгалтерский учет. Квалифицированные торговые влиятельные люди говорят, что они также пытаются бороться с десятилетиями стереотипов, которые считали их сальными обезьянами или теми, кто застрял в низкой карьере.

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Тадж-Махал сварки

Существует мнение, что большинство сварщиков грязные, как в мастерской с глушителями - говорит 31-летняя Хлоя Хадсон, которая сваривает для Joe Gibbs Manufacturing Solutions в Хантерсвилле, Северная Каролина.

В своих постах Хадсон в Instagram показывает, как она сваривает с полным макияжем и тушью, - женщина описывает свое рабочее место как "Тадж-Махал сварка", этим она желает доказать, что нормально быть женственной в индустрии, где вроде бы доминируют мужчины.

Квалифицированные влиятельные лица говорят, что они борются с десятилетиями стереотипов о практикующих как о тех, кто застрял в низкоуровневой карьере.

В то же время социальные сети могут стимулировать бизнес и даже вдохновлять новых сотрудников.

Дети не ходят на сайты по трудоустройству и говорят: Привет, чувак, ты можешь меня нанять? Они узнают об этом в социальных сетях, что позволяет им понять, что это законная возможность - рассказывает Джон Кофман, который владел строительной компанией, но сейчас работает рамником (специалист, который занимается ремонтом и восстановлением различных конструкций из металла, в основном рам и каркасов – ред.)

Синий воротничок профтеха

На Tiktak хэштег # bluecollar (синий воротничок) собрал 500 тысяч сообщений за первые четыре месяца этого года, что на 64% больше, чем за тот же период 2023 года. Посты с хэштегом # электрик выросли на 77% за то же время, а #строитель и #механик продемонстрировали аналогичные скачки, сообщает TikTok.

Сантехники звезды-YouTube

Pfister Faucets потратила 2 миллиона долларов на создание документального сериала на YouTube, пятый сезон которого рассказывает о жизни сантехников по всей стране.

Он может похвастаться собственной музыкальной темой кантри-певца Крейга Моргана. Шоу, направленное на то, чтобы заинтересовать людей в сантехнике как карьере, набрало 13 миллионов просмотров, причем половина из них пришлась на людей в возрасте 34 лет и младше.

Без сантехников наш продукт не будет установлен - говорит Спенсер Браун, старший директор по продажам Pfister.

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