Определены 72 профтеха, где будут обучать профессиям необходимых для восстановления Украины - МОН

В Украине определили первые 72 профтеха, которые получат 500 миллионов гривен государственных средств на обновление мастерских. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что трансформация заведений происходит в рамках проекта #100 мастерских. Уже в конце весны они начнут масштабные обновления учебных помещений, а в следующем учебном году в них смогут получать образование все желающие.

Самые популярные направления, по которым будут созданы мастерские в 72 профтехах:

сельское хозяйство - 14 мастерских;

общественное питание - 10 мастерских;

промышленность и машиностроение - 7 мастерских;

строительство и автомобильный транспорт - 6 мастерских.

Мастерские будут также созданы по таким профилям, как сварка, металлообработка, деревообработка и тому подобное.

Цель проекта - создать условия для подготовки специалистов, которых сегодня критически не хватает на рынке труда. В то же время дать толчок для развития профтехобразования в целом. Во время отбора заведений-победителей тщательно оценивали заявки. Каждое заведение должно было спрогнозировать, какое влияние на экономический рост региона и рынок труда окажет новая мастерская. В итоге больше всего мастерских будет создано по направлениям сельского хозяйства и общественного питания. Это те сферы, где мы нуждаемся в специалистах уже здесь и сейчас. Кроме этого, в приоритете машиностроение, строительство и автомобильный транспорт - отметил министр образования и науки Оксен Лисовой.

Также в этом году будет создано две мастерские по профилю оператор дистанционно управляемых аппаратов, то есть оператор гражданских дронов. Профессию планируют лицензировать в 2024 году.

По этому направлению мастерские обновят в Тернопольском профессиональном колледже с усиленной военной и физической подготовкой и Черновицком высшем профессиональном училище радиоэлектроники.

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С перечнем победителей, которые получат средства на обновление мастерских можно ознакомиться по ссылке.

Дополнение

Гайдлайны по виду будущих мастерских разработает МОН совместно с урбан-бюро "BigCityLab". Это позволит сделать помещения инновационными, технологичными и удобными для обучения.

Также совместно с дизайн-бюро "Spiilkа" МОН обновит дизайн сайтов профтехов.

Все участники разработали дизайн-проекты будущих мастерских, просчитывали детальную смету, объяснили, для чего им нужна та или иная техника. Важно, что к созданию большинства заявок присоединилась местная власть и бизнес. Мы хотим, чтобы именно такое взаимодействие, такой постоянный диалог бизнеса, учреждений и местных чиновников происходил всегда - отметил заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний.

Напомним

Более трети украинских профессионально-технических учебных заведений подали заявки на участие в государственной программе по ремонту учебных помещений и обновлению оборудования.