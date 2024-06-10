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У США все більше людей обирають профтех освіту замість вступу до коледжу

У США все більше людей обирають профтех освіту замість вступу до коледжу

Київ • УНН

 • 129268 перегляди

Все більше молодих людей у США обирають професійну освіту та кваліфіковані робітничі професії, такі як електрики, сантехніки та будівельники. Молодь цікавиться хорошою оплатою праці, можливостями самозайнятості та популярністю таких професій. Це підтверджують дані переглядів у соціальних мережах, таких як TikTok та Instagram.

Оплата нових працівників у будівництві тепер перевищує оплату працівників у бухгалтерії чи фінансових клерків, а демонстрація у соцмережах ​​TikTok, Instagram і Facebook роботи електриків або сантехників збирає мільйони глядачів. Про це розповідає The Wall Street Journal і передає УНН.

Деталі

У США зріс інтерес до професій, пов'язаних з кваліфікованою працею: кар'єрні устремління покоління Z, як зазначає у своєму матеріалі WSJ, значно більше, ніж раніш, пов’язані з професійно-технічною справою. Робота, яка не потребує письмового столу та великих боргів, а також дає можливість бути самому собі начальником.

Видання розглядає робочі будні Лексіс Чумак-Абреу, яка встановлює розетки на стовпах електропередач та лагодить електричний щиток у підвалі. Близько 2,2 мільйона людей у ​​TikTok, Instagram і Facebook спостерігають за роботою Чумак-Абреу, пише WSJ.

Ти почуваєшся звичайною людиною, поки з тобою не стикаються люди, і ти думаєш: "Боже мій, це реальність, люди знають, хто я

-  каже Чумак-Абреу, 27-річна дочка та онука електриків.
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З тих пір як вона почала викладати відео зі своєї роботи у 2022 році, жінка отримала тисячі повідомлень від глядачів, які кажуть, що Чумак-Абреу пробудила у них інтерес до професії.

Уряд закликав жінок опановувати чоловічі професії07.06.24, 03:19 • 26281 перегляд

У 2021 році сантехнік із Сакраменто, штат Каліфорнія, 23-річний Еван Бернс опублікував у TikTok відео, на якому він знімає водонагрівач за допомогою візка. Коли він прокинувся наступного ранку, це було 470 000 переглядів, що спонукало його робити більше.

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Зацікавленість людей до трудового життя інших людей призводить до великої кількості кліків, особливо коли відео показують речі, які глядачі зазвичай не бачать, наприклад, внутрішні стіни будинку. Ці відеокадри також задовольняють цікавість аудиторії до того, як влаштований світ, каже Джим Лоудербек, донедавна генеральний директор VidCon, щорічної конференції для впливових людей.

Довідка

Згідно з даними ADP, оплата нових працівників у будівництві тепер перевищує оплату нових працівників у професійних службах, таких як бухгалтерія. Кваліфіковані торгові впливові люди кажуть, що вони також намагаються боротися з десятиліттями стереотипів, згідно з якими практикуючих вважали сальними мавпами або застрягли в низькій кар’єрі.

Визначено 72 профтехи, де навчатимуть професій необхідних для відновлення України - МОН19.03.24, 14:47 • 22636 переглядiв

Тадж-Махал зварювання

Існує така думка, що більшість зварювальників брудні, як у майстерні з глушниками

-  каже 31-річна Хлоя Хадсон, яка зварює для Joe Gibbs Manufacturing Solutions у Хантерсвіллі, штат Північна Кароліна.

У своїх публікаціях Хадсон у Instagram показує, як вона зварює з повним макіяжем і тушшю, - жінка описує своє робоче місце як "Тадж-Махал зварювання", цим вона бажає довести, що нормально бути жіночною в індустрії, де начебто домінують чоловіки.

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Кваліфіковані впливові особи кажуть, що вони борються з десятиліттями стереотипів щодо практиків як тих, хто застряг у кар’єрі низького рівня.

Водночас соціальні мережі можуть стимулювати бізнес і навіть надихати нових співробітників.

Діти не ходять на сайти з працевлаштування і кажуть: привіт, чувак, ти можеш мене найняти? Вони дізнаються про це в соціальних мережах, що дає їм змогу зрозуміти, що це законна можливість

- розповідає Джон Кофман, який володів будівельною компанією, але наразі працює рамником (спеціаліст, який займається ремонтом та відновленням різних конструкцій з металу, в основному рам та каркасів – ред.)
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Синій комірець профтеху

На TikTok хештег #bluecollar (Синій комірець) зібрав 500 тисяч повідомлень за перші чотири місяці цього року, що на 64% більше, ніж за той же період 2023 року. Пости з хештегом #електрик зросли на 77% за той же час, а #будівельник і #механік продемонстрували аналогічні стрибки, повідомляє TikTok.

Сантехніки зірки-YouTube

Компанія Pfister Faucets витратила 2 мільйони доларів на створення документального серіалу на YouTube, п'ятий сезон якого розповідає про життя сантехніків у всій країні.

Він може похвалитися власною тематичною піснею кантрі-співака Крейга Моргана.  Шоу, спрямоване на те, щоб зацікавити людей у ​​сантехніці як кар'єрі, набрало 13 мільйонів переглядів, причому половина з них припала на людей віком 34 років і молодших.

Без сантехніків наш продукт не буде встановлений

- каже Спенсер Браун, старший директор із продажу компанії Pfister.

Понад третина українських профтехів подали заявки на проекти трансформації навчальних просторів21.02.24, 16:29 • 37225 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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