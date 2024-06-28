В США украинские бадминтонистки одержали победу во втором раунде турнира BWF Super 300

Украинские спортсменки Бугрова и Кантемир одержали победу во втором раунде турнира BWF Super 300 в США. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

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Украинские бадминтонистки Полина Бугрова и Евгения Кантемир одержали победу во втором раунде турнира BWF Super 300, который проходит в американском городе Форт-Верти.

После того, как они пропустили первый раунд, дуэт вышел на корт против шведского состава Хоо/Хоо. Матч завершился со счетом 21:11, 19:21, 21:15 в пользу украинского тандема, что позволило им продолжить свой поход в соревновании.

Бугрова и Кантемир, получившие восьмое посевное место, показали впечатляющую игру, переходя в четвертьфинал, где сегодня встретятся с американским дуэтом Эни Ксю/Керри Ксю, четвертыми в списке посева.

В одиночном разряде Полина Бугрова, выступающая под 69-м номером мирового рейтинга, уступила японской сопернице Нацуки Нидайри в напряжённом поединке. Евгения Кантемир, №176 в мире, проиграла свой стартовый матч турнира против тайпейки Шуо Юн Сунг.

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