У США українські бадмінтоністки здобули перемогу у другому раунді турніру BWF Super 300
Київ • УНН
Українські бадмінтоністки Поліна Бугрова та Євгенія Кантемір перемогли у другому раунді турніру BWF Super 300 у Форт-Ворті, США, та вийшли до чвертьфіналу.
Українські спортсменки Бугрова та Кантемир виборов перемогу у другому раунді турніру BWF Super 300 у США. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
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Українські бадмінтоністки Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир здобули перемогу у другому раунді турніру BWF Super 300, що проходить у американському місті Форт-Верті.
Після того, як вони пропустили перший раунд, дует вийшов на корт проти шведського складу Хоо/Хоо. Матч завершився з рахунком 21:11, 19:21, 21:15 на користь українського тандему, що дозволило їм продовжити свій похід у змаганні.
Бугрова та Кантемир, які отримали восьме посівне місце, показали вражаючу гру, переходячи до чвертьфіналу, де сьогодні зустрінуться з американським дуетом Ені Ксю/Керрі Ксю, четвертими у списку посіву.
У одиночному розряді Поліна Бугрова, яка виступає під 69-м номером світового рейтингу, поступилася японській суперниці Нацукі Нідайрі в напруженому поєдинку. Євгенія Кантемир, №176 у світі, програла свій стартовий матч турніру проти тайпейки Шуо Юн Сунг.
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