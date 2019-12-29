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В США республиканцы хотят использовать импичмент, чтобы вернуть себе Палату представителей

В США республиканцы хотят использовать импичмент, чтобы вернуть себе Палату представителей

Киев  •  УНН

 • 13774 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Представители Республиканской партии США намерены воспользоваться проведенной демократами процедурой импичмента в отношении президента Дональда Трампа, чтобы вернуть себе большинство в Палате представителей Конгресса. Об этом сообщает газета The Hill, передает УНН.

По данным издания, республиканцы воодушевлены тем, как защитили Трампа при утверждении обвинительного заключения против него 18 декабря в нижней палате, и хотят использовать испытанные методы в ходе новых выборов. Однопартийцам главы Белого дома для этого необходимо отвоевать около 20 мест, что, по мнению ряда политических экспертов, будет нелегкой задачей.

“Многое будет зависеть от президентских выборов, возможная победа Трампа в какой-то степени облегчит задачу, — отмечает газета. — рейтинги у Трампа низкие (издание при этом не приводит конкретных цифр — ред), но он снова может победить через коллегию выборщиков”. В день голосования кандидат на пост президента для победы должен заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538.

По мнению представителя Национального республиканского комитета Майкла МакАдамс, демократам в тех округах, где голосовали за Трампа, будет трудно объяснить, почему они выступили против президента. МакАдамс утверждает, что оппоненты находятся сейчас “в неудобной ситуации”, учитывая, что голосуют за республиканцев решительно настроенные против импичмента.

Напомним, Палата представителей утвердила 18 декабря обвинительное заключение в отношении Трампа, состоящий из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. Тем самым нижняя палата американского парламента объявила импичмент Дональду Трампу. За поддержку первого пункта тогда проголосовали 230 законодателей, против высказались 197, в том числе двое демократов, еще один воздержался. За вторую статью было отдано 229 голосов, против выступили 198 конгрессменов, среди которых трое членов Демократической партии, еще один законодатель также воздержался.

Теперь вывод-обвинение будет передан в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Управлять им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют функции присяжных.

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Чтобы импичмент был объявлен, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

В свою очередь, пока демократы поддерживают отсрочку передачи статей обвинения Трампа в Сенат.

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