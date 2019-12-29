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В США республіканці хочуть використати імпічмент, щоб повернути собі Палату представників

В США республіканці хочуть використати імпічмент, щоб повернути собі Палату представників

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Представники Республіканської партії США мають намір скористатися проведеної демократами процедурою імпічменту щодо президента Дональда Трампа, щоб повернути собі більшість в Палаті представників Конгресу. Про це повідомляє газета The Hill, передає УНН.

За даними видання, республіканці натхнені тим, як захистили Трампа під час затвердження обвинувального висновку проти нього 18 грудня в нижній палаті, і хочуть використовувати випробувані методи в ході нових виборів. Однопартійцям глави Білого дому для цього необхідно відвоювати близько 20 місць, що, на думку ряду політичних експертів, буде нелегким завданням.

“Багато чого буде залежати від президентських виборів, можлива перемога Трампа в якійсь мірі полегшить завдання, — зазначає газета. — Рейтинги у Трампа низькі (видання при цьому не наводить конкретних цифр — ред), але він знову може перемогти через колегію вибірників”. В день голосування кандидат на пост президента для перемоги повинен заручитися 270 голосами членів колегії вибірників з 538.

На думку представника Національного республіканського комітету Майкла МакАдамса, демократам в тих округах, де голосували за Трампа, буде важко пояснити, чому вони виступили проти президента. МакАдамс стверджує, що опоненти знаходяться зараз “в незручній ситуації”, з огляду на, що голосують за республіканців рішуче налаштовані проти імпічменту.

Нагадаємо, Палата представників затвердила 18 грудня обвинувальний висновок у відношенні Трампа, що складається з двох статей: зловживання владою і перешкоджання Конгресу. Тим самим нижня палата американського парламенту оголосила імпічмент Дональду Трампу. За підтримку першого пункту тоді проголосували 230 законодавців, проти висловилися 197, в тому числі двоє демократів, ще один утримався. За другу статтю було віддано 229 голосів, проти виступили 198 конгресменів, серед яких троє членів Демократичної партії, ще один законодавець також утримався.

Тепер висновок-обвинувачення буде переданий в Сенат, де процедура перетвориться в судовий процес. Керувати ним буде голова Верховного суду США. Палата представників на такому процесі фактично виступає стороною обвинувачення, а сенатори виконують функції присяжних.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп знову згадав про розмову із Зеленським напередодні голосування по імпічменту у Сенаті

Щоб імпічмент був оголошений, необхідно не менше двох третин голосів сенаторів (не менше 67). З цієї причини при поточному складі Сенату ймовірність голосування на користь імпічменту фактично зводиться до нуля. З початку поточного року республіканці займають у верхній палаті Конгресу 53 місця з 100.

У свою чергу, наразі демократи підтримують відстрочку передачі статей звинувачення Трампа в Сенат.

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