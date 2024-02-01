В США провели успешные полевые тесты новейшей системы ПВО "CHIMERA"

В США завершили полевые испытания мощной микроволновой антенной системы CHIMERA для обезвреживания воздушных целей. Об этом сообщила компания Raytheon, которая проводила испытания, передает УНН.

Детали

К полевым испытаниям также была привлечена Исследовательская лаборатория Воздушных сил (AFRL).

Отмечается, что высокомощная микроволновая система CHIMERA разработана для защиты военных объектов от воздушных угроз средней и большой дальности.

Во время испытаний CHIMERA поразила направленной энергией несколько статических целей с различными вариациями.

Raytheon создает прототип оружия направленной энергии для армии США

Технология также считывает данные о воздушных целях и обеспечивает непрерывное отслеживание на протяжении всей траектории полета объекта.

Мощные микроволновые системы - это экономически эффективные и надежные решения, которые играют важную роль в многоуровневой обороне - объяснили в компании.

Дополнение

Система разрабатывается в рамках программы ВМФ США Directed Energy Front-line Electromagnetic Neutralization and Defeat (DEFEND). Стоимость трехлетнего контракта оценивается в 31,3 млн долларов, компания заключила его с Центром надводных боевых действий ВМФ США.

Ожидается, что прототипы будут доставлены в 2024 и 2026 финансовых годах.

Напомним

В Британии успешно испытали систему лазерного оружия направленного действия DragonFire против воздушных целей. Дальность действия системы засекречена, но она может поражать любую видимую цель и работает с точностью, эквивалентной попаданию монеты номиналом 1 фунт стерлингов с расстояния 1000 метров.