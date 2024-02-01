У США провели успішні польові тести новітньої системи ППО "CHIMERA"
Київ • УНН
Американські військові завершили польові випробування мікрохвильової системи зброї CHIMERA для нейтралізації повітряних загроз, про що повідомили компанії Raytheon і Дослідницька лабораторія ВПС США.
У США завершили польові випробування потужної мікрохвильової антенної системи CHIMERA для знешкодження повітряних цілей. Про це повідомила компанія Raytheon, яка проводила випробування, передає УНН.
Деталі
До польових випробувань також була залучена Дослідницька лабораторія Повітряних сил (AFRL).
Зазначається, що високопотужна мікрохвильова система CHIMERA розроблена для захисту військових об’єктів від повітряних загроз середньої та великої дальності.
Під час випробувань CHIMERA уразила спрямованою енергією кілька статичних цілей із різними варіаціями.
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Технологія також зчитує дані про повітряні цілі та забезпечує безперервне відстеження протягом усієї траєкторії польоту об’єкта.
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Доповнення
Система розробляється у рамках програми ВМФ США Directed Energy Front-line Electromagnetic Neutralization and Defeat (DEFEND). Вартість трирічного контракту оцінюється у 31,3 млн доларів, компанія уклала його з Центром надводних бойових дій ВМФ США.
Очікується, що прототипи будуть доставлені у 2024 і 2026 фінансових роках.
Нагадаємо
У Британії успішно випробували систему лазерної зброї спрямованої дії DragonFire проти повітряних цілей. Дальність дії системи засекречена, але вона може вражати будь-яку видиму ціль і працює з точністю, еквівалентною влученню монети номіналом 1 фунт стерлінгів з відстані 1000 метрів.