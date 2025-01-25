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В США поймали всех обезьян через два месяца после их побега из исследовательского центра

В США поймали всех обезьян через два месяца после их побега из исследовательского центра

Киев  •  УНН

 • 7321 просмотра

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В Южной Каролине поймали последних 4 макак-резусов из 43, сбежавших из исследовательского центра Alpha Genesis. Обезьяны выжили в лесу в течение двух месяцев и пережили редкий снегопад.

В Южной Каролине в США поймали последних четырех из 43 макак-резусов, которые сбежали из исследовательского центра Alpha Genesis два месяца назад. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Побег макак-резусов произошел после того, как, по словам полиции, сотрудник не полностью закрыл их вольер на объекте Alpha Genesis, где обезьян разводят для медицинских исследований и который местные жители называют «обезьяньей фермой».

Генеральный директор Alpha Genesis Грег Вестергаард отметил, что животные находятся в хорошем состоянии. 

Пока обезьяны были на свободе, в этом районе впервые за семь лет выпал снег, высота которого достигла 8 сантиметров. Они были отловлены после двух месяцев жизни в лесу, пережив эту редкую снежную бурю.

Сотрудники Alpha Guard следили за обезьянами и расставляли гуманные ловушки. Большинство из них были заманены обратно едой, им давали сэндвичи с арахисовой пастой и желе и «обезьяньи бисквиты» - высокобелковый корм, специально разработанный для макак-резусов.

Напомним 

Ранее УНН писал, что 43 макаки-резус сбежали из исследовательского центра Alpha Genesis в Южной Каролине из-за халатности нового работника. Полиция уверяет, что животные безвредны, и просит не контактировать с ними.

Алина Волянская

Алина Волянская

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