У США спіймали всіх мавп за два місяці після їхньої втечі з дослідницького центру
Київ • УНН
У Південній Кароліні спіймали останніх 4 макак-резусів з 43, що втекли з дослідницького центру Alpha Genesis. Мавпи вижили в лісі протягом двох місяців і пережили рідкісний снігопад.
У Південній Кароліні у США спіймали останніх чотирьох із 43 макак-резусів, які втекли з дослідницького центру Alpha Genesis два місяці тому. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Втеча макак-резусів сталася після того, як, за словами поліції, співробітник не повністю закрив їхній вольєр на об'єкті Alpha Genesis, де мавп розводять для медичних досліджень і який місцеві жителі називають "мавпячою фермою".
Генеральний директор Alpha Genesis Грег Вестергаард зазначив, що тварини перебувають у хорошому стані.
Поки мавпи були на волі, у цьому районі вперше за сім років випав сніг, висота якого досягла 8 сантиметрів. Вони були відловлені після двох місяців життя в лісі, переживши цю рідкісну снігову бурю.
Співробітники Alpha Guard стежили за мавпами і розставляли гуманні пастки. Більшість із них були заманені назад їжею, їм давали сендвічі з арахісовою пастою і желе та "мавпячі бісквіти" - високобілковий корм, спеціально розроблений для макак-резусів.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що 43 макаки-резус втекли з дослідницького центру Alpha Genesis в Південній Кароліні через недбалість нового працівника. Поліція запевняє, що тварини нешкідливі, та просить не контактувати з ними.