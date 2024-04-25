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В США отреагировали на ветирование россией резолюции о запрете ядерного оружия в космосе
Россия наложила вето на резолюцию ООН о запрете ядерного оружия в космосе, что противоречит заявлениям путина о том, что он не намерен выводить ядерное оружие на орбиту.
150 грузовиков ожидают въезда в Украину через заблокированный пункт пропуска "Рава-Русская" - пограничники
Около 150 грузовиков ожидают в Польше на въезд в Украину через заблокированный пункт пропуска Рава-Русская, в то время как некоторое движение все еще разрешено в обоих направлениях.
В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, за сутки 3 человека ранены - ОВА
Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив здания, инфраструктуру и ранив 3 человек.
В США сказали, на сколько хватит одобренной помощи Украине
Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США смогут продолжать поставлять Украине необходимые ресурсы до 2024 года.
Оккупанты ударили по Черкасской области: поврежден объект инфраструктуры, без погибших, но 6 пострадавших
Сегодня утром в результате вражеского обстрела был поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасской области, но обошлось без жертв, хотя 6 человек обратились за медицинской помощью.
На Днепропетровщине российские обстрелы повредили инфраструктуру: в результате атак рф загорелся газопровод
В Днепропетровской области вражеские силы обстреляли Никопольский район, повредив газопровод, жилые дома, теплицу, памятник, линии электропередач и столб уличного освещения, а обломки ракеты повредили дом в Синельниковском районе.
рф несет значительные потери: 1040 военных погибли за сутки
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 1040 военнослужащих.
За сутки россияне нанесли 256 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области
За минувшие сутки силы противника 256 раз атаковали Запорожскую область, обстреляв 8 населенных пунктов из авиации, беспилотников, гранатометов и артиллерии, нанеся ущерб жилым домам, но обошлось без жертв среди мирного населения.
Николаевщина: вражеские артиллерийские обстрелы повредили дома и опору линию электропередач в селе Дмитровка
Вражеский артиллерийский обстрел повредил частные дома и опору линию электропередач в селе Дмитровка Николаевской области, но обошлось без жертв.
За сутки рф нанесла 13 ракетных ударов, 56 авиационных атак, около 105 залповых обстрелов
За минувшие сутки произошло 104 боевых столкновения, во время которых рф нанесла 13 ракетных ударов, 56 авиаударов и 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.