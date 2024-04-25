В США отреагировали на ветирование россией резолюции о запрете ядерного оружия в космосе

Если бы у россии не было намерения размещать ядерное оружие в космосе, она бы не наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН против распространения оружия, в том числе ядерного, в космическом пространстве. Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, передает УНН со ссылкой на Белый дом.

россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, предложенную совместно США и Японией, которая подтвердила бы основополагающее обязательство государств-участников Договора о космосе не размещать ядерное оружие на орбите вокруг Земли. В резолюции также содержался бы призыв ко всем государствам-членам не разрабатывать ядерное оружие, специально предназначенное для вывода на орбиту - сказал Салливан.

По его словам, размещение государством-участником ядерного оружия на орбите не только нарушит Договор о космосе, но и поставит под угрозу жизненно важные услуги связи, науки, метеорологии, сельского хозяйства, торговли и национальной безопасности, которые все спутники предоставляют обществам по всему миру.

Соединенные Штаты считают, что россия разрабатывает новый спутник, несущий ядерное устройство. Мы слышали, как президент путин публично заявлял, что россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Если бы это было так, россия не наложила бы вето на эту резолюцию - заметил Салливан.

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