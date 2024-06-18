В США неизвестный ограбил агента Секретной службы во время визита Байдена в Лос-Анджелес
Киев • УНН
Во время визита президента Джо Байдена в Калифорнию в городе Тастин под дулом пистолета был ограблен агент Секретной службы. Нападавшему удалось скрыться.
На выходных во время визита президента США Джо Байдена в Калифорнию, неизвестные ограбили агента секретной службы в городке Тастин, что на западе штата. Об этом пишет Fox News, передает УНН.
Детали
Отмечается, что около 21:30 до сотрудники Тастинского отдела полиции прибыли на вызов о возможном ограблении, которое произошло в жилом массиве Тастин Филдс 1.
По прибытии полицейские обнаружили, что жертва была сотрудником Секретной службы, и что его сумку украли, угрожая ему пистолетом. Также правоохранители рассказали, что агент пытался отстреливаться от злоумышленника.
В издании добавляют, что полицейским до сих пор не удалось задержать нападавшего, поэтому неизвестно удалось ли агенту его ранить. Офицеры нашли некоторые вещи жертвы в этом районе, инцидент расследуется.
Тем временем полиция объявила в розыск серебристый Infiniti FX35 2004-2006 годов выпуска или подобный автомобиль, который был замечен на месте происшествия.
Местный отдел полиции просит содействия граждан в установлении лиц, причастных к совершению преступления
Дополнение
Также в эти выходные в Калифорнии состоялся звездный вечер по сбору средств для предвыборной кампании президента США Джо Байдена. Среди присутствующих были Джордж Клуни, Джулия Робертс и Барбра Стрейзанд и многие другие звезды.
Предварительно благодаря этой вечеринке Байден собрал более 30 миллионов долларов.
Напомним
В мае неизвестный напал на актера Стива Бушеми на улице Нью-Йорка. В департаменте полиции заявили, что арестов не было, и расследование продолжается.