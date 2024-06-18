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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США неизвестный ограбил агента Секретной службы во время визита Байдена в Лос-Анджелес

В США неизвестный ограбил агента Секретной службы во время визита Байдена в Лос-Анджелес

Киев  •  УНН

18 июня 2024, 13:32  •  4342 просмотра

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Во время визита президента Джо Байдена в Калифорнию в городе Тастин под дулом пистолета был ограблен агент Секретной службы. Нападавшему удалось скрыться.

На выходных во время визита президента США Джо Байдена в Калифорнию, неизвестные ограбили агента секретной службы в городке Тастин, что на западе штата. Об этом пишет Fox News, передает УНН.

Детали 

Отмечается, что около 21:30 до сотрудники Тастинского отдела полиции прибыли на вызов о возможном ограблении, которое произошло в жилом массиве Тастин Филдс 1.

По прибытии полицейские обнаружили, что жертва была сотрудником Секретной службы, и что его сумку украли, угрожая ему пистолетом.  Также правоохранители рассказали, что агент пытался отстреливаться от злоумышленника. 

В издании добавляют, что полицейским до сих пор не удалось задержать нападавшего, поэтому неизвестно удалось ли агенту его ранить. Офицеры нашли некоторые вещи жертвы в этом районе, инцидент расследуется.

Тем временем полиция объявила в розыск серебристый Infiniti FX35 2004-2006 годов выпуска или подобный автомобиль, который был замечен на месте происшествия.

Местный отдел полиции просит содействия граждан в установлении лиц, причастных к совершению преступления

Дополнение

Также в эти выходные в Калифорнии состоялся звездный вечер по сбору средств для предвыборной кампании президента США Джо Байдена. Среди присутствующих были Джордж Клуни, Джулия Робертс и Барбра Стрейзанд и многие другие звезды. 

Предварительно благодаря этой вечеринке Байден собрал более 30 миллионов долларов.

Напомним

В мае неизвестный напал на актера Стива Бушеми на улице Нью-Йорка. В департаменте полиции заявили, что арестов не было, и расследование продолжается.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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