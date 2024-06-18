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У США невідомий пограбував агента Секретної служби під час візиту Байдена до Лос-Анджелеса

Київ • УНН

 • 17562 перегляди

Під час візиту президента Джо Байдена до Каліфорнії в місті Тастін під дулом пістолета було пограбовано агента Секретної служби. Нападнику вдалось втекти.

У США невідомий пограбував агента Секретної служби під час візиту Байдена до Лос-Анджелеса

На вихідних під час візиту президента США Джо Байдена до Каліфорнії, невідомі пограбували агента секретної служби у містечку Тастін, що на заході штату. Про це пише Fox News, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що близько 21:30 до співробітники Тастинського відділу поліції прибули на виклик про можливе пограбування, яке сталося в житловому масиві Тастін Філдс 1.

Після прибуття поліцейські виявили, що жертва була співробітником Секретної служби, і що його сумку вкрали, погрожуючи йому пістолетом.  Також правоохоронці розповіли, що агент намагався відстрілюватись від зловмисника. 

У виданні додають, що поліцейським досі не вдалось затримати нападника, тож невідомо чи вдалось агенту його поранити. Офіцери знайшли деякі речі жертви в цьому районі, інцидент розслідується.

Тим часом поліція оголосила в розшук сріблястий Infiniti FX35 2004-2006 років випуску або подібний автомобіль, який було помічено на місці події.

Місцевий відділ поліції просить сприяння громадян у встановленні осіб, причетних до скоєння злочину

Доповнення

Також цими вихідними у Каліфорнії відбувся зірковий вечір зі збору коштів для передвиборчої кампанії президента США Джо Байдена. Серед присутніх були Джордж Клуні, Джулія Робертс і Барбра Стрейзанд та багато інших зірок. 

Попередньо завдяки цій вечірці Байден зібрав понад 30 мільйонів доларів.

Нагадаємо

У травні невідомий напав на актора Стіва Бушемі на вулиці Нью-Йорка. У департаменті поліції заявили, що арештів не було, і розслідування триває.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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