В Соломенском районе Киева из-за более чем 39 часов завершена поисково-спасательная операция: из-под завалов извлечены тела 23 погибших

$41.530.01
48.020.05
ukenru
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
Эксклюзив
16:37 • 4644 просмотра
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
Эксклюзив
16:24 • 14003 просмотра
"Жить красиво не запретишь": эксперт сомневается в целесообразности закупки АРМА авто за почти 3 млн грн во время войны
Эксклюзив
14:59 • 19240 просмотра
Политолог о визите высокопоставленного сотрудника ВОЗ в рф: сигнал о том, что такие организации нуждаются в изменениях и реформировании
Эксклюзив
14:42 • 30887 просмотра
В Минэнерго прокомментировали возможность отключений света летом
Эксклюзив
14:21 • 30592 просмотра
Цены на топливо в Украине снова растут: стоимость бензина может достигнуть 60-70 грн
Эксклюзив
13:14 • 66357 просмотра
Российские ГОСТы против украинской армии: почему два боевых вертолета рискуют вернуться из ремонта без оружия
Эксклюзив
11:40 • 45852 просмотра
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Эксклюзив
18 июня, 09:18 • 60211 просмотра
Трамп сбежал от ответственности: политолог о результатах саммита G7 для Украины
18 июня, 08:06 • 131846 просмотра
Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве
Эксклюзив
18 июня, 06:55 • 66794 просмотра
Как сохранить сбережения в условиях валютных колебаний: советы экономиста
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4м/с
45%
749мм
Популярные новости
Реформе АРМА быть: Рада поддержала законопроект во втором чтении18 июня, 09:07 • 71137 просмотра
Обокрали 3000 нацгвардейцев на 11,5 млн грн: трое должностных лиц воинской части НГУ получили подозрения18 июня, 10:30 • 25634 просмотра
США решат судьбу войны Ирана и Израиля в ближайшие дни - ABC News11:20 • 59803 просмотра
Атака рф на Киев: из-под завалов спасены десять кошек12:54 • 36152 просмотра
Суд в Киеве требует активизировать расследование дела против главного юриста НБУ Зими 13:36 • 53271 просмотра
публикации
Почему вопрос прокурорских зарплат актуален15:11 • 24167 просмотра
Суд в Киеве требует активизировать расследование дела против главного юриста НБУ Зими 13:36 • 54673 просмотра
Российские ГОСТы против украинской армии: почему два боевых вертолета рискуют вернуться из ремонта без оружия
Эксклюзив
13:14 • 66357 просмотра
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины17 июня, 15:35 • 176889 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 402692 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Ярослав Железняк
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 106202 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 162333 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 172621 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 230797 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 187603 просмотра
Актуальное
Вашингтон Пост
Financial Times
Нью-Йорк Таймс
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"

В Соломенском районе Киева из-за более чем 39 часов завершена поисково-спасательная операция: из-под завалов извлечены тела 23 погибших

Киев • УНН

 • 294 просмотра

В Соломенском районе Киева завершена поисково-спасательная операция, длившаяся более 39 часов. Из-под завалов извлечены тела 23 погибших. Всего в столице в результате обстрела 17 июня погибло 28 человек.

В Соломенском районе Киева из-за более чем 39 часов завершена поисково-спасательная операция: из-под завалов извлечены тела 23 погибших

В Соломенском районе Киева завершили поисковые работы после удара рф, которые продолжались более 39 часов. Из-под завалов извлекли тела 23 погибших. Всего в столице в результате российских обстрелов 17 июня погибло 28 человек, еще более 140 получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

Более 39 часов продолжалась поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева. Сегодня в 19:20 спасатели завершили поисковые работы. Продолжается разбор конструкций. К сожалению, только на этой локации из-под завалов извлекли тела 23 погибших. Всего в столице в результате российских обстрелов 17 июня погибло 28 человек, еще более 140 получили ранения

- сообщил Клименко.

Он отметил, что спасательная операция началась сразу после прибытия экстренных служб на место после сообщения об ударе. К ликвидации последствий привлекли более 400 спасателей ГСЧС и более 200 единиц техники. Работала специализированная аварийно-спасательная и инженерная техника, задействовали беспилотники, поисковых собак.

ГСЧСники спасли из-под завалов 2 человек, еще около 50 удалось деблокировать из квартир и подъездов. На месте работали группы психологов – более 220 человек получили неотложную психологическую помощь. Мы использовали все ресурсы, чтобы спасти жизни. Также круглосуточно на локации обеспечивали правопорядок более 300 правоохранителей. И продолжат это делать в дальнейшем, пока будет необходимость. Продолжается прием заявлений от пострадавших – уже получено почти 500 сообщений о повреждении имущества. Все данные фиксируются тщательно

- подчеркнул министр.

Напомним

Массированная атака рф по Украине 17 июня унесла жизнь 30 человек, еще 188 пострадали.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойнаКиев
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Игорь Клименко
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9