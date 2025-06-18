В Соломенском районе Киева из-за более чем 39 часов завершена поисково-спасательная операция: из-под завалов извлечены тела 23 погибших
Киев • УНН
В Соломенском районе Киева завершена поисково-спасательная операция, длившаяся более 39 часов. Из-под завалов извлечены тела 23 погибших. Всего в столице в результате обстрела 17 июня погибло 28 человек.
В Соломенском районе Киева завершили поисковые работы после удара рф, которые продолжались более 39 часов. Из-под завалов извлекли тела 23 погибших. Всего в столице в результате российских обстрелов 17 июня погибло 28 человек, еще более 140 получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.
Более 39 часов продолжалась поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева. Сегодня в 19:20 спасатели завершили поисковые работы. Продолжается разбор конструкций. К сожалению, только на этой локации из-под завалов извлекли тела 23 погибших. Всего в столице в результате российских обстрелов 17 июня погибло 28 человек, еще более 140 получили ранения
Он отметил, что спасательная операция началась сразу после прибытия экстренных служб на место после сообщения об ударе. К ликвидации последствий привлекли более 400 спасателей ГСЧС и более 200 единиц техники. Работала специализированная аварийно-спасательная и инженерная техника, задействовали беспилотники, поисковых собак.
ГСЧСники спасли из-под завалов 2 человек, еще около 50 удалось деблокировать из квартир и подъездов. На месте работали группы психологов – более 220 человек получили неотложную психологическую помощь. Мы использовали все ресурсы, чтобы спасти жизни. Также круглосуточно на локации обеспечивали правопорядок более 300 правоохранителей. И продолжат это делать в дальнейшем, пока будет необходимость. Продолжается прием заявлений от пострадавших – уже получено почти 500 сообщений о повреждении имущества. Все данные фиксируются тщательно
Напомним
Массированная атака рф по Украине 17 июня унесла жизнь 30 человек, еще 188 пострадали.