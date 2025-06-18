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У Солом'янському районі Києва через понад 39 годин завершено пошуково-рятувальну операцію: з-під завалів дістали тіла 23 загиблих

Київ • УНН

 • 552 перегляди

У Солом'янському районі Києва завершено пошуково-рятувальну операцію, що тривала понад 39 годин. З-під завалів вилучено тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок обстрілу 17 червня загинуло 28 людей.

У Солом'янському районі Києва через понад 39 годин завершено пошуково-рятувальну операцію: з-під завалів дістали тіла 23 загиблих

У Солом’янському районі Києва завершили пошукові роботи після удару рф, які тривали понад 39 годин. З-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще більше 140 отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає УНН.

Більше 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва. Сьогодні о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи. Продовжується розбір конструкцій. На жаль, лише на цій локації з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще більше 140 отримали поранення

- повідомив Клименко.

Він зазначив, що рятувальна операція розпочалася одразу після прибуття екстрених служб на місце після повідомлення про удар. До ліквідації наслідків залучили понад 400 рятувальників ДСНС та більше 200 одиниць техніки. Працювала спеціалізована аварійно-рятувальна та інженерна техніка, задіювали безпілотники, пошукових собак.

ДСНСники врятували з-під завалів 2 людей, ще близько 50 вдалося деблокувати з квартир та під’їздів. На місці працювали групи психологів – більше 220 людей отримали невідкладну психологічну допомогу. Ми використали всі ресурси, аби врятувати життя. Також цілодобово на локації забезпечували правопорядок понад 300 правоохоронців. І продовжать це робити надалі, допоки буде потреба. Триває прийом заяв від потерпілих – вже отримано майже 500 повідомлень про пошкодження майна. Всі дані фіксуються ретельно

- наголосив міністр.

Нагадаємо

Масована атака рф по Україні 17 червня забрала життя 30 людей, ще 188 постраждали.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоВійнаКиїв
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Клименко Ігор Володимирович
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