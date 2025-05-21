В СНБО заявили, что рф усиливает атаки на многих направлениях

Армия рф сейчас усиливает атаки на многих направлениях. Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

На фронте враг усиливает атаки на многих направлениях сейчас. Силы обороны уничтожают россиян - сообщил Коваленко.

В Генштабе опровергли заявления рф о "завершении боевых действий" на территории Курской области

Напомним

Как сообщили в Генштабе, с начала суток на фронте произошло 65 боевых столкновений. Высокая активность врага сейчас сохраняется на Покровском направлении.