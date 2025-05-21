В СНБО заявили, что рф усиливает атаки на многих направлениях
Киев • УНН
Армия рф увеличила интенсивность атак на разных направлениях фронта. С начала суток произошло 65 боевых столкновений, особенно активен враг на Покровском направлении.
Армия рф сейчас усиливает атаки на многих направлениях. Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.
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Напомним
Как сообщили в Генштабе, с начала суток на фронте произошло 65 боевых столкновений. Высокая активность врага сейчас сохраняется на Покровском направлении.