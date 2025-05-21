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Финал Лиги Европы: объявлены стартовые составы "Тоттенхэма" и "МЮ"
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Финал Лиги Европы: объявлены стартовые составы "Тоттенхэма" и "МЮ"

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В СНБО заявили, что рф усиливает атаки на многих направлениях

Киев • УНН

 • 816 просмотра

Армия рф увеличила интенсивность атак на разных направлениях фронта. С начала суток произошло 65 боевых столкновений, особенно активен враг на Покровском направлении.

В СНБО заявили, что рф усиливает атаки на многих направлениях

Армия рф сейчас усиливает атаки на многих направлениях. Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

На фронте враг усиливает атаки на многих направлениях сейчас. Силы обороны уничтожают россиян 

- сообщил Коваленко.

В Генштабе опровергли заявления рф о "завершении боевых действий" на территории Курской области21.05.25, 18:40 • 1454 просмотра

Напомним

Как сообщили в Генштабе, с начала суток на фронте произошло 65 боевых столкновений. Высокая активность врага сейчас сохраняется на Покровском направлении.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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