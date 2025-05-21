У РНБО заявили, що рф посилює атаки на багатьох напрямках
Київ • УНН
Армія рф збільшила інтенсивність атак на різних напрямках фронту. З початку доби відбулося 65 бойових зіткнень, особливо активний ворог на Покровському напрямку.
Армія рф зараз посилює атаки на багатьох напрямках. Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.
На фронті ворог посилює атаки на багатьох напрямках зараз. Сили оборони знищують росіян
У Генштабі спростували заяви рф про "завершення бойових дій" на території Курської області21.05.25, 18:40 • 1458 переглядiв
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Як повідомили у Генштабі, від початку доби на фронті відбулося 65 бойових зіткнень. Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку.