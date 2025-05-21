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Генштаб про ситуацію на фронті: 65 зіткнень, ворог активний на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Від початку доби відбулося 65 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку. росія обстріляла Чернігівську, Сумську області та здійснила авіаудари по Гуляйполю.

Генштаб про ситуацію на фронті: 65 зіткнень, ворог активний на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулося 65 бойових зіткнень. Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Протягом доби противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Заріччя, Хрінівка Чернігівської області; Проходи, Ромашкове, Зарічне, Бунякине, Миропільське, Порозок, Грабовське, Бачівськ, Нововасилівка Сумської області 

- йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку українські захисники відбили дві атаки агресора в районі Вовчанська та в бік Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень поблизу населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Зелена Долина у напрямку Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру та у Серебрянському лісі. Три боєзіткнення на даний час тривають.

На Сіверському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував у районі Часового Яру, та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку загарбники вісім разів атакували в районах Диліївки, Дружби та Торецька. Два боєзіткнення триває.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Двадцять сім разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Яблунівка, Зоря, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке та Котлярівка. П’ять боїв тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку агресор 10 разів намагався йти вперед у районах населених пунктів Багатир, Одрадне, Шевченко, Рівнопіль, Новопіль, Зелене Поле. Одне боєзіткнення ще триває.

Тричі окупанти намагалися просунутися до позицій українських підрозділів у районах Червоного на Гуляйпільському напрямку, дотепер триває одне боєзіткнення. Авіаударів некерованими авіаційними ракетами зазнали Гуляйполе та Високе.

На Оріхівському напрямку ворожа авіація завдала авіаудару НАРами по Новоандріївці.

На Курському напрямку українські захисники відбили одну атаку загарбників. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши 15 КАБ та здійснив 118 артилерійських обстрілів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив, резюмували у Генштабі.

Втрати ворога: за добу українські захисники ліквідували майже тисячу окупантів21.05.25, 07:48 • 4084 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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