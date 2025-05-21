Генштаб о ситуации на фронте: 65 столкновений, враг активен на Покровском направлении

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
Эксклюзив
11:37 • 14760 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Эксклюзив
09:43 • 37346 просмотра

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Эксклюзив
09:21 • 46130 просмотра

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Эксклюзив
21 мая, 06:00 • 56024 просмотра

Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать

21 мая, 05:00 • 140297 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

Эксклюзив
20 мая, 14:51 • 84020 просмотра

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Эксклюзив
20 мая, 14:05 • 122571 просмотра

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Эксклюзив
20 мая, 12:52 • 244249 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Эксклюзив
20 мая, 12:13 • 87397 просмотра

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Эксклюзив
20 мая, 11:15 • 209104 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4м/с
34%
747мм
Популярные новости

Дроны атаковали российские предприятия ОПК ночью: детали

21 мая, 06:43 • 59189 просмотра

"Сами разбирайтесь": NYT выяснила, что Трамп сказал Зеленскому после звонка путину

21 мая, 07:01 • 91543 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

21 мая, 07:20 • 87385 просмотра

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

08:52 • 48227 просмотра

Масштабный пожар на территории Белоцерковской ТЭЦ: спасатели показали кадры с ликвидации

11:46 • 22803 просмотра
публикации

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

21 мая, 05:00 • 140361 просмотра

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

20 мая, 14:33 • 154151 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

20 мая, 12:52 • 244287 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

20 мая, 11:15 • 209137 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

20 мая, 05:58 • 272620 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Дональд Туск

Урсула фон дер Ляйен

Денис Шмыгаль

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Германия

Харьковская область

Польша

Реклама
УНН Lite

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

08:52 • 48622 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

21 мая, 07:20 • 87761 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 149569 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 112537 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 105936 просмотра
Актуальное

FAB-250

Эль-Паис

9К720 Искандер

Х-47М2 "Кинжал"

YouTube

Генштаб о ситуации на фронте: 65 столкновений, враг активен на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 66 просмотра

С начала суток произошло 65 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении. россия обстреляла Черниговскую, Сумскую области и совершила авиаудары по Гуляйполю.

Генштаб о ситуации на фронте: 65 столкновений, враг активен на Покровском направлении

С начала суток на фронте произошло 65 боевых столкновений. Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

В течение суток противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Заречье, Хриновка Черниговской области; Проходы, Ромашково, Заречное, Бунякино, Миропольское, Порозок, Грабовское, Бачевск, Нововасильевка Сумской области 

- говорится в сводке.

На Харьковском направлении украинские защитники отбили две атаки агрессора в районе Волчанска и в сторону Малой Шапковки.

На Купянском направлении наши воины отбили одну атаку врага в районе Кондрашовки.

На Лиманском направлении произошло девять боестолкновений вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергеевки, Ольговки, Нового Мира и в Серебрянском лесу. Три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Северском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал в районе Часового Яра, и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении захватчики восемь раз атаковали в районах Дылеевки, Дружбы и Торецка. Два боестолкновения продолжается.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Двадцать семь раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Яблоновка, Заря, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Даченское, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Троицкое и Котляровка. Пять боев продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении агрессор 10 раз пытался идти вперед в районах населенных пунктов Богатырь, Одрадное, Шевченко, Ровнополь, Новополь, Зеленое Поле. Одно боестолкновение еще продолжается.

Трижды оккупанты пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районах Красного на Гуляйпольском направлении, до сих пор продолжается одно боестолкновение. Авиаударам неуправляемыми авиационными ракетами подверглись Гуляйполе и Высокое.

На Ореховском направлении вражеская авиация нанесла авиаудар НАРами по Новоандреевке.

На Курском направлении украинские защитники отбили одну атаку захватчиков. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив 15 КАБ и совершил 118 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил, резюмировали в Генштабе.

Потери врага: за сутки украинские защитники ликвидировали почти тысячу оккупантов21.05.25, 07:48 • 4082 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Многоствольная ракетная установка
Brent
$66.15
Bitcoin
$106,566.20
S&P 500
$5,921.91
Tesla
$345.63
Газ TTF
$37.63
Золото
$3,304.60
Ethereum
$2,539.17