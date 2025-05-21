Генштаб о ситуации на фронте: 65 столкновений, враг активен на Покровском направлении

С начала суток на фронте произошло 65 боевых столкновений. Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

В течение суток противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Заречье, Хриновка Черниговской области; Проходы, Ромашково, Заречное, Бунякино, Миропольское, Порозок, Грабовское, Бачевск, Нововасильевка Сумской области - говорится в сводке.

На Харьковском направлении украинские защитники отбили две атаки агрессора в районе Волчанска и в сторону Малой Шапковки.

На Купянском направлении наши воины отбили одну атаку врага в районе Кондрашовки.

На Лиманском направлении произошло девять боестолкновений вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергеевки, Ольговки, Нового Мира и в Серебрянском лесу. Три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Северском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал в районе Часового Яра, и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении захватчики восемь раз атаковали в районах Дылеевки, Дружбы и Торецка. Два боестолкновения продолжается.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Двадцать семь раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Яблоновка, Заря, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Даченское, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Троицкое и Котляровка. Пять боев продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении агрессор 10 раз пытался идти вперед в районах населенных пунктов Богатырь, Одрадное, Шевченко, Ровнополь, Новополь, Зеленое Поле. Одно боестолкновение еще продолжается.

Трижды оккупанты пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районах Красного на Гуляйпольском направлении, до сих пор продолжается одно боестолкновение. Авиаударам неуправляемыми авиационными ракетами подверглись Гуляйполе и Высокое.

На Ореховском направлении вражеская авиация нанесла авиаудар НАРами по Новоандреевке.

На Курском направлении украинские защитники отбили одну атаку захватчиков. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив 15 КАБ и совершил 118 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил, резюмировали в Генштабе.

Потери врага: за сутки украинские защитники ликвидировали почти тысячу оккупантов