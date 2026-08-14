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В Смеле в многоэтажный дом попал дрон рф с шрапнелью, пострадали пятеро

Киев • УНН

 • 1610 просмотра

Вражеский БПЛА, начинённый шрапнелью, попал в многоэтажный дом в Смеле. Пострадали пять человек, жильцов квартиры в эпицентре попадания дома не было.

В Смеле в многоэтажный дом попал дрон рф с шрапнелью, пострадали пятеро

Смила в Черкасской области ночью подверглась атаке рф: в многоэтажный дом попал вражеский дрон с шрапнелью, число пострадавших увеличилось до пяти. Подробности о ночном российском ударе рассказал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.

Смила. Этой ночью город был атакован рф. Вражеский БПЛА, начинённый шрапнелью, попал в многоэтажный дом. Бригады "скорой помощи" оказали помощь пятерым пострадавшим. От госпитализации они отказались

— написал Табурец в соцсетях.

По его словам, "к счастью, жильцов квартиры, оказавшейся в эпицентре попадания, в момент атаки не было дома".

Спасатели оперативно ликвидировали пожары.

"Имеем значительные разрушения в одном из подъездов", — добавил он.

В ГСЧС уточнили, что речь идёт о повреждении жилого 9-этажного дома. Спасатели эвакуировали 10 жильцов дома. Психологи оказали помощь 23 людям.

Вражеский БПЛА повредил жилой дом в Черкасской области, есть пострадавшие14.08.26, 05:28 • 10901 просмотр

Юлия Шрамко

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