В Словакии из-за обмеления Дуная нашли мины времён Второй мировой войны

В реке Дунай в Словакии обнаружили две крупные мины времён Второй мировой войны, которые подняли из воды и контролируемо взорвали. Об этом сообщает Yle со ссылкой на Reuters, пишет УНН.

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Одну из мин нашли в начале августа возле села Вирти недалеко от венгерской границы. Британская противокорабельная мина весила около 700 килограммов.

По данным словацкой полиции, британские Королевские военно-воздушные силы могли сбросить её в Дунай в 1944 году. Тогда британцы минировали реку, чтобы препятствовать путям снабжения нацистской Германии.

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Вторую мину обнаружили на прошлой неделе возле соседнего села Моча. Она лежала на дне реки примерно в 20 сантиметрах от поверхности воды. Её длина составляла около двух метров, а диаметр — около 50 сантиметров.

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Словацкая полиция провела операцию по подъёму и контролируемому уничтожению мины. Ранее в этом месяце правоохранители также опубликовали видео операции по обезвреживанию первой мины.

Продолжительная жара привела к рекордному снижению уровня воды в Дунае. В последние недели в Венгрии, Словакии и Сербии из-за обмеления реки также обнаруживали взрывоопасные предметы, обломки военной техники и тела солдат времён Второй мировой войны.

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