У Словаччині через обміління Дунаю знайшли міни часів Другої світової війни

У річці Дунай у Словаччині виявили дві великі міни часів Другої світової війни, які підняли з води та контрольовано підірвали. Про це повідомляє Yle з посиланням на Reuters, пише УНН.

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Одну з мін знайшли на початку серпня поблизу села Вірті неподалік угорського кордону. Британська протикорабельна міна важила близько 700 кілограмів.

За даними словацької поліції, британські Королівські військово-повітряні сили могли скинути її в Дунай у 1944 році. Тоді британці мінували річку, щоб перешкодити шляхам постачання нацистської Німеччини.

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Другу міну виявили минулого тижня біля сусіднього села Моча. Вона лежала на дні річки приблизно за 20 сантиметрів від поверхні води. Її довжина становила близько двох метрів, а діаметр – близько 50 сантиметрів.

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Словацька поліція провела операцію з підйому та контрольованого знищення міни. Раніше цього місяця правоохоронці також опублікували відео операції зі знешкодження першої міни.

Тривала спека призвела до рекордного зниження рівня води в Дунаї. В останні тижні в Угорщині, Словаччині та Сербії через обміління річки також виявляли вибухонебезпечні предмети, уламки військової техніки та тіла солдатів часів Другої світової війни.

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