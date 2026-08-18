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У Словаччині через обміління Дунаю знайшли міни часів Другої світової війни

Київ • УНН

 • 150 перегляди

У Дунаї в Словаччині виявили дві британські міни часів Другої світової війни, їх підірвали. Через спеку рівень води впав, що призвело до знахідок вибухонебезпечних предметів.

У Словаччині через обміління Дунаю знайшли міни часів Другої світової війни

У річці Дунай у Словаччині виявили дві великі міни часів Другої світової війни, які підняли з води та контрольовано підірвали. Про це повідомляє Yle з посиланням на Reuters, пише УНН.

Деталі

Одну з мін знайшли на початку серпня поблизу села Вірті неподалік угорського кордону. Британська протикорабельна міна важила близько 700 кілограмів.

За даними словацької поліції, британські Королівські військово-повітряні сили могли скинути її в Дунай у 1944 році. Тоді британці мінували річку, щоб перешкодити шляхам постачання нацистської Німеччини.

Через низький рівень води знаходять військові рештки

Другу міну виявили минулого тижня біля сусіднього села Моча. Вона лежала на дні річки приблизно за 20 сантиметрів від поверхні води. Її довжина становила близько двох метрів, а діаметр – близько 50 сантиметрів.

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Словацька поліція провела операцію з підйому та контрольованого знищення міни. Раніше цього місяця правоохоронці також опублікували відео операції зі знешкодження першої міни.

Тривала спека призвела до рекордного зниження рівня води в Дунаї. В останні тижні в Угорщині, Словаччині та Сербії через обміління річки також виявляли вибухонебезпечні предмети, уламки військової техніки та тіла солдатів часів Другої світової війни.

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Степан Гафтко

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