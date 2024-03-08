В Славянске задержаны два информатора фсб, которые искали слабые места в обороне города и охотились за HIMARS

В Славянске Донецкой области задержали информаторов фсб, которые искали слабые места в обороне города. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

В Донецкой области СБУ обезвредила информаторскую группу фсб. Задержаны двое злоумышленников, которые участвовали в подготовке боевых операций рф против Сил обороны в районе Славянска.

Они пытались получить геолокации зенитно-ракетных комплексов ВСУ, что помогло бы спланировать воздушные атаки на город. Кроме того враг пытался получить координаты украинских систем реактивной артиллерии, в том числе типа HIMARS.

Также в зоне особого внимания захватчиков были опорные пункты и блокпосты на подступах к райцентру.

В случае получения ключевых разведданных рашисты хотели найти слабые места в обороне города и "учесть" их во время новых массированных штурмов на этом направлении - говорится в сообщении.

Отмечается, что СБУ своевременно идентифицировала российских информаторов и разоблачила вражеские планы. Все их шаги были поэтапно задокументированы, и вместе с тем приняты дополнительные меры по боевой готовности Сил обороны, которые задействованы в защите Славянска. Информаторов задержали на завершающем этапе спецоперации.

Ими оказались двое местных жителей - работник коммунального предприятия и безработный. В начале этого года они вышли на российскую спецслужбу через своего знакомого - боевика оккупационных группировок южного военного округа рф. Коммуникацию между собой поддерживали через видеозвонки в мессенджере.

Для конспирации участники информаторской группы действовали отдельно друг от друга. А разведданные собирали во время поездок на собственных авто вдоль прифронтовой территории, где скрыто фиксировали "нужные" объекты - добавляют в СБУ.

При обысках у задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для общения с агрессором и черновые "отчеты" для фсб. Также у одного из фигурантов обнаружено 90 патронов к автомату АК-74.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ). Им грозит до 12 лет тюрьмы.

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