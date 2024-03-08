У Слов'янську затримано двох інформаторів фсб, які шукали слабкі місця в обороні міста та полювали за HIMARS
Київ • УНН
У Слов'янську Донецької області затримали двох інформаторів фсб, які намагалися отримати розвіддані про українські системи протиповітряної оборони, місця дислокації HIMARS та слабкі місця в обороні міста для потенційних російських атак.
У Слов’янську Донецької області затримали інформаторів фсб, які шукали слабкі місця в обороні міста. Про це повідомила Служба безпеки України, передає УНН.
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На Донеччині СБУ знешкодила інформаторську групу фсб. Затримано двох зловмисників, які брали участь у підготовці бойових операцій рф проти Сил оборони в районі Слов’янська.
Вони намагалися отримати геолокації зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, що допомогло б спланувати повітряні атаки на місто. Крім того ворог намагався отримати координати українських систем реактивної артилерії, у тому числі типу HIMARS.
Також у зоні особливої уваги загарбників були опорні пункти та блокпости на підступах до райцентру.
У разі отримання ключових розвідданих рашисти хотіли знайти слабкі місця в обороні міста та "врахувати" їх під час нових масованих штурмів на цьому напрямку
Зазначається, шо СБУ своєчасно ідентифікувала російських інформаторів та викрили ворожі плани. Усі їх кроки було поетапно задокументовано, та разом з тим вжито додаткових заходів щодо бойової готовності Сил оборони, які задіяні у захисті Слов’янська. Інформаторів затримали на завершальному етапі спецоперації.
Ними виявились двоє місцевих жителів – працівник комунального підприємства та безробітний. На початку цього року вони вийшли на російську спецслужбу через свого знайомого – бойовика окупаційних угруповань південного військового округу рф. Комунікацію між собою підтримували через відеодзвінки у месенджері.
Для конспірації учасники інформаторської групи діяли окремо один від одного. А розвіддані збирали під час поїздок на власних авто вздовж прифронтової території, де приховано фіксували "потрібні" об’єкти
При обшуках у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з агресором та чорнові "звіти" для фсб. Також в одного із фігурантів виявлено 90 набоїв до автомата АК-74.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Їм загрожує до 12 років тюрми.
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