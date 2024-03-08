У Слов'янську затримано двох інформаторів фсб, які шукали слабкі місця в обороні міста та полювали за HIMARS

У Слов'янську Донецької області затримали двох інформаторів фсб, які намагалися отримати розвіддані про українські системи протиповітряної оборони, місця дислокації HIMARS та слабкі місця в обороні міста для потенційних російських атак.

У Слов’янську Донецької області затримали інформаторів фсб, які шукали слабкі місця в обороні міста. Про це повідомила Служба безпеки України, передає УНН. Деталі На Донеччині СБУ знешкодила інформаторську групу фсб. Затримано двох зловмисників, які брали участь у підготовці бойових операцій рф проти Сил оборони в районі Слов’янська. Вони намагалися отримати геолокації зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, що допомогло б спланувати повітряні атаки на місто. Крім того ворог намагався отримати координати українських систем реактивної артилерії, у тому числі типу HIMARS. Також у зоні особливої уваги загарбників були опорні пункти та блокпости на підступах до райцентру. У разі отримання ключових розвідданих рашисти хотіли знайти слабкі місця в обороні міста та "врахувати" їх під час нових масованих штурмів на цьому напрямку - йдеться у повідомленні. Зазначається, шо СБУ своєчасно ідентифікувала російських інформаторів та викрили ворожі плани. Усі їх кроки було поетапно задокументовано, та разом з тим вжито додаткових заходів щодо бойової готовності Сил оборони, які задіяні у захисті Слов’янська. Інформаторів затримали на завершальному етапі спецоперації. Ними виявились двоє місцевих жителів – працівник комунального підприємства та безробітний. На початку цього року вони вийшли на російську спецслужбу через свого знайомого – бойовика окупаційних угруповань південного військового округу рф. Комунікацію між собою підтримували через відеодзвінки у месенджері. Для конспірації учасники інформаторської групи діяли окремо один від одного. А розвіддані збирали під час поїздок на власних авто вздовж прифронтової території, де приховано фіксували "потрібні" об’єкти - додають у СБУ. При обшуках у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з агресором та чорнові "звіти" для фсб. Також в одного із фігурантів виявлено 90 набоїв до автомата АК-74. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Їм загрожує до 12 років тюрми. Вихваляли рашизм: затримано 4 агітаторів серед яких соратниця колаборантки Монтян