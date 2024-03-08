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The Guardian

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У Слов'янську затримано двох інформаторів фсб, які шукали слабкі місця в обороні міста та полювали за HIMARS

Київ • УНН

 • 31265 перегляди

У Слов'янську Донецької області затримали двох інформаторів фсб, які намагалися отримати розвіддані про українські системи протиповітряної оборони, місця дислокації HIMARS та слабкі місця в обороні міста для потенційних російських атак.

У Слов'янську затримано двох інформаторів фсб, які шукали слабкі місця в обороні міста та полювали за HIMARS

У Слов’янську Донецької області затримали інформаторів фсб, які шукали слабкі місця в обороні міста. Про це повідомила Служба безпеки України, передає УНН.

Деталі

На Донеччині СБУ знешкодила інформаторську групу фсб. Затримано двох зловмисників, які брали участь у підготовці бойових операцій рф проти Сил оборони в районі Слов’янська.

Вони намагалися отримати геолокації зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, що допомогло б спланувати повітряні атаки на місто. Крім того ворог намагався отримати координати українських систем реактивної артилерії, у тому числі типу HIMARS.

Також у зоні особливої уваги загарбників були опорні пункти та блокпости на підступах до райцентру.

У разі отримання ключових розвідданих рашисти хотіли знайти слабкі місця в обороні міста та "врахувати" їх під час нових масованих штурмів на цьому напрямку

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, шо СБУ своєчасно ідентифікувала російських інформаторів та викрили ворожі плани. Усі їх кроки було поетапно задокументовано, та разом з тим вжито додаткових заходів щодо бойової готовності Сил оборони, які задіяні у захисті Слов’янська. Інформаторів затримали на завершальному етапі спецоперації.

Ними виявились двоє місцевих жителів – працівник комунального підприємства та безробітний. На початку цього року вони вийшли на російську спецслужбу через свого знайомого – бойовика окупаційних угруповань південного військового округу рф. Комунікацію між собою підтримували через відеодзвінки у месенджері.

Для конспірації учасники інформаторської групи діяли окремо один від одного. А розвіддані збирали під час поїздок на власних авто вздовж прифронтової території, де приховано фіксували "потрібні" об’єкти

- додають у СБУ.

При обшуках у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з агресором та чорнові "звіти" для фсб. Також в одного із фігурантів виявлено 90 набоїв до автомата АК-74.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Їм загрожує до 12 років тюрми.

Вихваляли рашизм: затримано 4 агітаторів серед яких соратниця колаборантки Монтян07.03.24, 15:45 • 22178 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Кримінал та НП
Служба безпеки України
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