В Силах беспилотных систем задержали "крота", он был двойным агентом рф и беларуси - СБУ
Военнослужащий ВСУ передавал врагу данные о дронах и роботизированных комплексах на Харьковщине. Предатель задержан, ему грозит пожизненное заключение.
Служба безопасности Украины задержала "двойного" агента рф и рб, который шпионил в Силах беспилотных систем, сообщили в СБУ в четверг, пишет УНН.
Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и командующего Силами беспилотных систем ВСУ задержала агента, который одновременно работал на фсб рф и разведку пограничной службы республики беларусь. По материалам дела, злоумышленником оказался военнослужащий из подразделения Сил беспилотных систем
Детали
По данным СБУ, "находясь на должности оператора БПЛА, он "сливал" врагу данные о направлениях движения, видах и количестве дронов Сил обороны, задействованных в боях в северо-восточном приграничье". Далее агент по указанию вражеских спецслужбистов перевелся на должность оператора наземных роботизированных комплексов ВСУ, которые осуществляют эвакуацию раненых и доставляют боеприпасы на Изюмском направлении", - сообщили в спецслужбе.
"Однако вместо выполнения служебных задач на передовой, фигурант начал собирать данные о дислокации и планах боевых операций смежных подразделений украинских войск", - отметили в СБУ.
Одновременно, по данным СБУ, "он накапливал для врага сведения о тактико-технических характеристиках и особенностях применения новейших роботизированных комплексов Сил обороны".
После выполнения агентурных задач фигурант, как отметили в СБУ, "надеялся сбежать в рф через линию фронта, где его должны были встречать российские спецслужбисты".
Военная контрразведка СБУ сработала на опережение и задокументировала подрывную деятельность агента.
"После проведения мероприятий по обеспечению безопасности локаций украинских воинов, вражеского "крота" задержали по месту его пребывания на Харьковщине", - отметили в СБУ.
Во время обысков у задержанного, как сообщается, изъяты два смартфона с доказательствами его работы на спецслужбы рф и рб.
Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
