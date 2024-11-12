В Швеции построили русскую церковь вблизи стратегических объектов - Politico

В шведском городе Вестерос построили русскую православную церковь вблизи стратегических объектов, что может угрожать национальной безопасности страны. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на окраине шведского города Вестерос, который расположен в 100 км к западу от столицы страны города Стокгольм, построили церковь рпц. Главные ворота церкви находятся в нескольких сотнях метров от аэропорта Вестерос.

Аэропорт является стратегически важным, поскольку он был определен как резервный аэропорт, и доступен для круглосуточного использования в случае военной или гражданской кризисной ситуации.

В минуте езды от аэропорта находится водоочистная станция, обслуживающая Вестерос, численность населения которого составляет 130 тыс. человек, и прилегающие районы.

Ближе к самому городу размещены производственные мощности энергетических компаний ABB и Westinghouse.

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Эксперты по национальной безопасности видят угрозу в размещении русской церкви в близости к стратегическим объектам страны, поскольку ее могут использовать в интересах разведки и для организации диверсионных операций против Швеции.

В конце мая шведский государственный орган, который оказывает финансовую поддержку религиозным организациям в стране, известный как SST, прекратил финансирование церкви в Швеции после консультации с Полицией безопасности страны (Säpo).

Представитель Säpo заявил, что ведомство пришло к выводу, что представители церкви "имели контакты" с людьми, работающими на российскую разведку в Швеции.

российское государство использует русскую православную церковь в Швеции как платформу для ведения разведывательной деятельности в Швеции, - заявил спикер.

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