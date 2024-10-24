Эстония планирует запретить церкви и приходы, связанные с московским патриархатом

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс предложил правительству законопроект о запрете в Эстонии деятельности церквей или приходов, связанных с организациями, поддерживающими агрессию России. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

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Выступая перед депутатами парламента Эстонии, министр пояснил, что необходимость изменений обусловлена тем, что сама Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) не сделала каких-то значительных шагов для выполнения соответствующих требований государства.

Предлагаю правительству внести изменения в закон о церквях и конгрегациях, чтобы исключить отношения любой церкви, конгрегации, объединения конгрегаций, монастыря или другого религиозного объединения, действующего в Эстонии, с любой иностранной организацией, которая, например, представляет угрозу для общественного или конституционного порядка в Эстонии, поддерживает военную агрессию или подстрекает к войне, призывает к терроризму или любой другой форме насильственного поведения