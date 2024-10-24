Эстония планирует запретить церкви и приходы, связанные с московским патриархатом
Киев • УНН
Министр внутренних дел Эстонии предложил запретить деятельность церквей, связанных с организациями, поддерживающими агрессию России. Это касается Эстонской православной церкви московского патриархата.
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс предложил правительству законопроект о запрете в Эстонии деятельности церквей или приходов, связанных с организациями, поддерживающими агрессию России. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.
Детали
Выступая перед депутатами парламента Эстонии, министр пояснил, что необходимость изменений обусловлена тем, что сама Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) не сделала каких-то значительных шагов для выполнения соответствующих требований государства.
Предлагаю правительству внести изменения в закон о церквях и конгрегациях, чтобы исключить отношения любой церкви, конгрегации, объединения конгрегаций, монастыря или другого религиозного объединения, действующего в Эстонии, с любой иностранной организацией, которая, например, представляет угрозу для общественного или конституционного порядка в Эстонии, поддерживает военную агрессию или подстрекает к войне, призывает к терроризму или любой другой форме насильственного поведения
Он также отметил, что "сегодня московский патриархат - это еще одно оружие в арсенале влияния России, с помощью которого не только подавляется собственный народ, но и пытаются, злоупотребляя верой, отравить души людей в других странах". Поэтому Эстония не может мириться с тем, что Эстонская православная церковь принадлежит московскому патриархату, подчеркнул министр.
Напомним
В августе Собор ЭПЦ принял новую редакцию устава, убрав упоминание о московском патриархате. Церковь изменила название на "Эстонская православная церковь" и закрепила самостоятельность в церковных делах.