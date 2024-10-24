Естонія планує заборонити церкви і парафії, пов'язані з московським патріархатом
Київ • УНН
Міністр внутрішніх справ Естонії запропонував заборонити діяльність церков, пов'язаних з організаціями, що підтримують агресію росії. Це стосується Естонської православної церкви московського патріархату.
Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс запропонував уряду законопроєкт про заборону в Естонії діяльності церков чи парафій, пов'язаних із організаціями, що підтримують агресію росії. Про це повідомляє ERR, пише УНН.
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Виступаючи перед депутатами парламенту Естонії, міністр пояснив, що необхідність змін зумовлена тим, що сама Естонська православна церква московського патріархату (ЕПЦ МП) не зробила якихось значних кроків для виконання відповідних вимог держави.
Пропоную уряду внести зміни до закону про церкви і конгрегації, щоб виключити відносини будь-якої церкви, конгрегації, об'єднання конгрегацій, монастиря або іншого релігійного об'єднання, що діє в Естонії, з будь-якою іноземною організацією, яка, наприклад, становить загрозу для громадського або конституційного порядку в Естонії, підтримує військову агресію чи підбурює до війни, закликає до тероризму чи будь-якої іншої форми насильницької поведінки
Він також зазначив, що "сьогодні московський патріархат - це ще одна зброя в арсеналі впливу росії, за допомогою якої не лише пригнічується власний народ, а й намагаються, зловживаючи вірою, отруїти душі людей в інших країнах". Через це Естонія не може миритися з тим, що Естонська православна церква належить московському патріархату, підкреслив міністр.
Нагадаємо
У серпні Собор ЕПЦ ухвалив нову редакцію статуту, прибравши згадку про московський патріархат. Церква змінила назву на "Естонська православна церква" та закріпила самостійність у церковних справах.