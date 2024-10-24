Естонія планує заборонити церкви і парафії, пов'язані з московським патріархатом

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 9640 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 24211 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 43099 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 79153 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 65287 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78008 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93406 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87267 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 176681 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101138 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
46%
Популярнi новини

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 12762 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 14359 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 22039 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 8288 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 5620 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 24224 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 176686 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 333042 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 266541 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 377102 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 43104 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17712 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22865 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28590 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49430 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Естонія планує заборонити церкви і парафії, пов'язані з московським патріархатом

Київ • УНН

 • 21624 перегляди

Міністр внутрішніх справ Естонії запропонував заборонити діяльність церков, пов'язаних з організаціями, що підтримують агресію росії. Це стосується Естонської православної церкви московського патріархату.

Естонія планує заборонити церкви і парафії, пов'язані з московським патріархатом

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс запропонував уряду законопроєкт про заборону в Естонії діяльності церков чи парафій, пов'язаних із організаціями, що підтримують агресію росії. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

Деталі

Виступаючи перед депутатами парламенту Естонії, міністр пояснив, що необхідність змін зумовлена тим, що сама Естонська православна церква московського патріархату (ЕПЦ МП) не зробила якихось значних кроків для виконання відповідних вимог держави.

Пропоную уряду внести зміни до закону про церкви і конгрегації, щоб виключити відносини будь-якої церкви, конгрегації, об'єднання конгрегацій, монастиря або іншого релігійного об'єднання, що діє в Естонії, з будь-якою іноземною організацією, яка, наприклад, становить загрозу для громадського або конституційного порядку в Естонії, підтримує військову агресію чи підбурює до війни, закликає до тероризму чи будь-якої іншої форми насильницької поведінки

- заявив Ляенеметс.

Він також зазначив, що "сьогодні московський патріархат - це ще одна зброя в арсеналі впливу росії, за допомогою якої не лише пригнічується власний народ, а й намагаються, зловживаючи вірою, отруїти душі людей в інших країнах". Через це Естонія не може миритися з тим, що Естонська православна церква належить московському патріархату, підкреслив міністр.

Нагадаємо

У серпні Собор ЕПЦ ухвалив нову редакцію статуту, прибравши згадку про московський патріархат. Церква змінила назву на "Естонська православна церква" та закріпила самостійність у церковних справах.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Естонія
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.57