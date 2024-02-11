В Швеции после кибератаки университетская больница вынуждена заказывать лекарства на бумаге и по факсу

После кибератаки на ИТ-компанию Tietoevry университетская больница в Швеции вынуждена осуществлять заказ лекарств с помощью бумаги, ручки и факса. Об этом сообщает Dagens Nyheter, передает УНН.

Детали

В Швеции после масштабной кибератаки на IT-компанию Tietoevry, которая произошла почти три недели назад, система электронного заказа лекарств для больницы в Упсале была приостановлена в работе. После чего университетская больница в Упсале столкнулась с чрезвычайной сложностью в заказе лекарств для отделения торакальной реанимации, где требуются препараты для пациентов, перенесших сложные сердечно-сосудистые операции.

Сейчас, чтобы обеспечить неотложное медицинское обслуживание, больница использует традиционные методы - бумагу, ручку и факс.

Я делаю новый заказ почти каждый день. Нам пришлось научить медсестер, как заказывать вручную на форме и как пользоваться факсом. Это частично проблема поколения - рассказала фармацевт Анна Людвигсен.

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