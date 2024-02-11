У Швеції після кібератаки університетська лікарня змушена замовляти ліки на папері та факсом

Після кібератаки на ІТ-компанію Tietoevry університетська лікарня у Швеції змушена здійснювати замовлення ліків за допомогою паперу, ручки та факсу. Про це повідомляє Dagens Nyheter, передає УНН.

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У Швеції після масштабної кібератаки на IT-компанію Tietoevry, яка сталася майже три тижні тому, система електронного замовлення ліків для лікарні в Упсалі була призупинена у роботі. Після чого університетська лікарня в Упсалі стикнулася з надзвичайною складністю у замовленні ліків для відділення торакальної реанімації, де потрібні препарати для пацієнтів, які перенесли складні серцево-судинні операції.

Зараз, аби забезпечити невідкладне медичне обслуговування, лікарня використовує традиційні методи - папір, ручку та факс.

Я роблю нове замовлення майже щодня. Нам довелося навчити медсестер, як замовляти вручну на формі та як користуватися факсом. Це частково проблема покоління – розповіла фармацевт Анна Людвігсен.

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