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У Швеції після кібератаки університетська лікарня змушена замовляти ліки на папері та факсом

У Швеції після кібератаки університетська лікарня змушена замовляти ліки на папері та факсом

Київ • УНН

 • 37935 перегляди

Через кібератаку на ІТ-компанію Tietoevry шведська університетська лікарня була змушена замовляти ліки для свого відділення торакальної інтенсивної терапії за допомогою паперу, ручки та факсу.

Після кібератаки на ІТ-компанію Tietoevry університетська лікарня у Швеції змушена здійснювати замовлення ліків за допомогою паперу, ручки та факсу. Про це повідомляє Dagens Nyheter, передає УНН.

Деталі

У Швеції після масштабної кібератаки на IT-компанію Tietoevry, яка сталася майже три тижні тому, система електронного замовлення ліків для лікарні в Упсалі була призупинена у роботі.  Після чого університетська лікарня в Упсалі стикнулася з надзвичайною складністю у замовленні ліків для відділення торакальної реанімації, де потрібні препарати для пацієнтів, які перенесли складні серцево-судинні операції. 

Зараз, аби забезпечити невідкладне медичне обслуговування, лікарня використовує традиційні методи - папір, ручку та факс.

Я роблю нове замовлення майже щодня. Нам довелося навчити медсестер, як замовляти вручну на формі та як користуватися факсом. Це частково проблема покоління 

– розповіла фармацевт Анна Людвігсен.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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