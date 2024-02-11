У Швеції після кібератаки університетська лікарня змушена замовляти ліки на папері та факсом
Київ • УНН
Через кібератаку на ІТ-компанію Tietoevry шведська університетська лікарня була змушена замовляти ліки для свого відділення торакальної інтенсивної терапії за допомогою паперу, ручки та факсу.
Після кібератаки на ІТ-компанію Tietoevry університетська лікарня у Швеції змушена здійснювати замовлення ліків за допомогою паперу, ручки та факсу. Про це повідомляє Dagens Nyheter, передає УНН.
Деталі
У Швеції після масштабної кібератаки на IT-компанію Tietoevry, яка сталася майже три тижні тому, система електронного замовлення ліків для лікарні в Упсалі була призупинена у роботі. Після чого університетська лікарня в Упсалі стикнулася з надзвичайною складністю у замовленні ліків для відділення торакальної реанімації, де потрібні препарати для пацієнтів, які перенесли складні серцево-судинні операції.
Зараз, аби забезпечити невідкладне медичне обслуговування, лікарня використовує традиційні методи - папір, ручку та факс.
Я роблю нове замовлення майже щодня. Нам довелося навчити медсестер, як замовляти вручну на формі та як користуватися факсом. Це частково проблема покоління
Генсек НАТО заявив, що Швеція скоро стане членом Альянсу08.02.24, 01:38 • 35341 перегляд