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В Швейцарии на референдуме не поддержали идею ограничить численность населения

Киев • УНН

 • 550 просмотра

На референдуме 55% швейцарцев проголосовали против ограничения численности жителей страны. Это решение сохранит свободное перемещение рабочей силы с Евросоюзом.

В Швейцарии на референдуме не поддержали идею ограничить численность населения

В воскресенье Швейцария отклонила предложение об ограничении численности населения до 10 миллионов человек, поскольку избиратели отдали приоритет экономической стабильности и связям с Европейским союзом, а не опасениям, что иммиграция перегружает государственные службы и приводит к росту арендной платы, передает УНН со ссылкой на CNN.

Предварительные результаты общенационального референдума показали, что почти 55% швейцарских избирателей проголосовали против предложения, а 45% — за.

Голосование, которое сравнивают с британским референдумом по Brexit 2016 года, вызвало обеспокоенность у бизнеса из-за опасений, что оно может положить конец свободному перемещению рабочей силы между Швейцарией и ЕС, главным торговым партнером страны.

Предложение, продвигаемое правой Швейцарской народной партией, предусматривало, что население не должно превышать 10 миллионов человек до 2050 года, и если это произойдет в течение двух лет, Швейцария должна прекратить свободу передвижения с ЕС.

Правительство призвало избирателей отклонить это ограничение. Министр юстиции Швейцарии Беат Янс приветствовал результаты выборов, но пообещал проанализировать, какие дальнейшие шаги можно предпринять для удовлетворения опасений избирателей относительно жилищных условий и иммиграции.

"Сегодняшним решением избиратели послали сигнал о стабильности, открытости и надежности", — заявил Янс на пресс-конференции вместе с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

Антонина Туманова

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