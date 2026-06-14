В Швейцарии на референдуме не поддержали идею ограничить численность населения
Киев • УНН
На референдуме 55% швейцарцев проголосовали против ограничения численности жителей страны. Это решение сохранит свободное перемещение рабочей силы с Евросоюзом.
В воскресенье Швейцария отклонила предложение об ограничении численности населения до 10 миллионов человек, поскольку избиратели отдали приоритет экономической стабильности и связям с Европейским союзом, а не опасениям, что иммиграция перегружает государственные службы и приводит к росту арендной платы, передает УНН со ссылкой на CNN.
Предварительные результаты общенационального референдума показали, что почти 55% швейцарских избирателей проголосовали против предложения, а 45% — за.
Голосование, которое сравнивают с британским референдумом по Brexit 2016 года, вызвало обеспокоенность у бизнеса из-за опасений, что оно может положить конец свободному перемещению рабочей силы между Швейцарией и ЕС, главным торговым партнером страны.
Предложение, продвигаемое правой Швейцарской народной партией, предусматривало, что население не должно превышать 10 миллионов человек до 2050 года, и если это произойдет в течение двух лет, Швейцария должна прекратить свободу передвижения с ЕС.
Правительство призвало избирателей отклонить это ограничение. Министр юстиции Швейцарии Беат Янс приветствовал результаты выборов, но пообещал проанализировать, какие дальнейшие шаги можно предпринять для удовлетворения опасений избирателей относительно жилищных условий и иммиграции.
"Сегодняшним решением избиратели послали сигнал о стабильности, открытости и надежности", — заявил Янс на пресс-конференции вместе с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.