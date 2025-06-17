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В Севастополе пляж "Баунти" снова загрязнен мазутом после шторма

Киев • УНН

 • 938 просмотра

В Севастополе, после каждого шторма, на берег пляжа "Баунти" выбрасывает нефтяные отходы, покрывая побережье мазутом. Ситуация повторяется, несмотря на регулярную уборку.

В Севастополе пляж "Баунти" снова загрязнен мазутом после шторма

В Севастополе снова зафиксировано загрязнение одного из пляжей мазутом – после каждого шторма на побережье выбрасывает нефтяные отходы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

По данным местных жителей, мазут покрыл "весь берег на одном из самых красивых пляжей в городе".

В оккупированном Крыму собрали уже 578 тонн загрязненного после разлива мазута песка и почвы30.01.25, 13:29 • 23412 просмотров

Речь идет о пляже, который местные называют "Баунти". Он расположен возле мыса Виноградный.

Местный блогер сообщил, что даже несмотря на регулярную уборку мазута, ситуация не меняется: "После каждого шторма весь берег снова в нефтепродуктах".

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС16.03.25, 04:05 • 61281 просмотр

Напомним 

Два российских танкера "Волгонефть" с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря прошлого года – по основной версии из-за шторма. В результате аварии танкеров произошел разлив нефтепродуктов. По данным российских СМИ, танкеры перевозили до 9 тысяч тонн нефтепродуктов.

В Керченском проливе начали подготовку к утилизации аварийного танкера "Волгонефть-239". 

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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