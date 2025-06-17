В Севастополе пляж "Баунти" снова загрязнен мазутом после шторма
Киев • УНН
В Севастополе, после каждого шторма, на берег пляжа "Баунти" выбрасывает нефтяные отходы, покрывая побережье мазутом. Ситуация повторяется, несмотря на регулярную уборку.
В Севастополе снова зафиксировано загрязнение одного из пляжей мазутом – после каждого шторма на побережье выбрасывает нефтяные отходы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
По данным местных жителей, мазут покрыл "весь берег на одном из самых красивых пляжей в городе".
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Речь идет о пляже, который местные называют "Баунти". Он расположен возле мыса Виноградный.
Местный блогер сообщил, что даже несмотря на регулярную уборку мазута, ситуация не меняется: "После каждого шторма весь берег снова в нефтепродуктах".
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Напомним
Два российских танкера "Волгонефть" с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря прошлого года – по основной версии из-за шторма. В результате аварии танкеров произошел разлив нефтепродуктов. По данным российских СМИ, танкеры перевозили до 9 тысяч тонн нефтепродуктов.
В Керченском проливе начали подготовку к утилизации аварийного танкера "Волгонефть-239".