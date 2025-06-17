У Севастополі пляж "Баунті" знову забруднено мазутом після шторму
Київ • УНН
У Севастополі, після кожного шторму, на берег пляжу "Баунті" викидає нафтові відходи, вкриваючи узбережжя мазутом. Ситуація повторюється, незважаючи на регулярне прибирання.
У Севастополі знову зафіксовано забруднення одного з пляжів мазутом – після кожного шторму на узбережжя викидає нафтові відходи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".
За даними місцевих мешканців, мазут вкрив "весь берег на одному з найкрасивіших пляжів у місті".
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Йдеться про пляж, який місцеві називають "Баунті". Він розташований біля мису Виноградний.
Місцевий блогер повідомив, що навіть попри регулярне прибирання мазуту, ситуація не змінюється: "Після кожного шторму весь берег знову в нафтопродуктах".
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