В Севастополе объявлена воздушная тревога, в районе бухт виднеется дым

За минувшие сутки оккупанты 6 раз обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей

российские войска 6 раз атаковали Черниговскую и Сумскую области, используя различные виды оружия и нанося ущерб имуществу и инфраструктуре. О жертвах не сообщалось.