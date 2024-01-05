У Севастополі оголошено повітряну тривогу, в районі бухт видніється дим
Київ • УНН
Повітряна тривога пролунала в Севастополі ; військові рф використовують табельні засоби маскування
У тимчасово окупованому Севастополі оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив призначений рф так званий "губернатор" Севастополя михайло развожаєв, у Telegram-каналі, передає УНН.
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Повітряну тривогу у Севастополі оголосили о 10:18 ранку.
В районі бухт видніється дим.
"Дим у районі Севастопольської та Стрілецької бухт - це військові використовують табельні засоби маскування", - написав развожаєв.
Нагадаємо
4 січня в результаті повітряної атаки на окупований Крим Збройні сили України уразили пункт з'єднання російських окупаційних військ.