В сети появились фото последствий удара Израиля по базе ВМС Ирана в Каспийском море

В социальных сетях распространяются изображения, демонстрирующие последствия израильского удара по военно-морской базе Ирана в городе Бандар-Энзели на побережье Каспийского моря. На фото видны поврежденные и частично затопленные корабли, что свидетельствует о серьезных потерях иранского флота. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

Армия обороны Израиля подтвердила, что 19 марта ее авиация при поддержке военно-морской и разведывательной информации нанесла удары по ракетным кораблям и связанной инфраструктуре. Операция проводилась в рамках более широкой кампании под названием "Рев льва".

По предварительному анализу открытых источников, среди пораженных целей могут быть по меньшей мере два ракетных катера класса Sina и командное судно Hamzeh. Официально Израиль не подтверждал конкретные потери, однако масштабы повреждений указывают на то, что часть кораблей потеряла боеспособность.

Ракетные катера класса Sina предназначены для быстрых ударов и оснащены противокорабельными ракетами, тогда как Hamzeh выполнял функции командного и патрульного корабля. Поражение таких целей в порту позволяет значительно ослабить военно-морские возможности без прямого морского боя.

Появление этих изображений стало первым подтверждением из открытых источников того, что боевые действия между Израилем и Ираном распространились на регион Каспийского моря, который ранее не считался зоной активных ударов.

