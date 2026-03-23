У мережі з’явилися фото наслідків удару Ізраїлю по базі ВМС Ірану в Каспійському морі

У соціальних мережах поширюються зображення, які демонструють наслідки ізраїльського удару по військово-морській базі Ірану в місті Бандар-Ензелі на узбережжі Каспійського моря. На фото видно пошкоджені та частково затоплені кораблі, що свідчить про серйозні втрати іранського флоту. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 19 березня її авіація, за підтримки військово-морської та розвідувальної інформації, завдала ударів по ракетних кораблях і пов’язаній інфраструктурі. Операція проводилася в межах ширшої кампанії під назвою "Рев лева".

За попереднім аналізом відкритих джерел, серед уражених цілей можуть бути щонайменше два ракетні катери класу Sina та командне судно Hamzeh. Офіційно Ізраїль не підтверджував конкретні втрати, однак масштаби пошкоджень вказують на те, що частина кораблів втратила боєздатність.

Ракетні катери класу Sina призначені для швидких ударів і оснащені протикорабельними ракетами, тоді як Hamzeh виконував функції командного та патрульного корабля. Ураження таких цілей у порту дозволяє значно послабити військово-морські можливості без прямого морського бою.

Поява цих зображень стала першим підтвердженням з відкритих джерел того, що бойові дії між Ізраїлем та Іраном поширилися на регіон Каспійського моря, який раніше не вважався зоною активних ударів.

