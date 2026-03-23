$43.9650.50
ukenru
20:58 • 10142 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+1°
0.9м/с
84%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Кір Стармер
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Велика Британія
Реклама
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
Financial Times

У мережі з’явилися фото наслідків удару Ізраїлю по базі ВМС Ірану в Каспійському морі

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Внаслідок атаки Ізраїлю в Бандар-Ензелі пошкоджено катери Sina та судно Hamzeh. Операція Рев лева стала першим ударом по іранських силах у Каспії.

У соціальних мережах поширюються зображення, які демонструють наслідки ізраїльського удару по військово-морській базі Ірану в місті Бандар-Ензелі на узбережжі Каспійського моря. На фото видно пошкоджені та частково затоплені кораблі, що свідчить про серйозні втрати іранського флоту. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 19 березня її авіація, за підтримки військово-морської та розвідувальної інформації, завдала ударів по ракетних кораблях і пов’язаній інфраструктурі. Операція проводилася в межах ширшої кампанії під назвою "Рев лева".

За попереднім аналізом відкритих джерел, серед уражених цілей можуть бути щонайменше два ракетні катери класу Sina та командне судно Hamzeh. Офіційно Ізраїль не підтверджував конкретні втрати, однак масштаби пошкоджень вказують на те, що частина кораблів втратила боєздатність.

Ракетні катери класу Sina призначені для швидких ударів і оснащені протикорабельними ракетами, тоді як Hamzeh виконував функції командного та патрульного корабля. Ураження таких цілей у порту дозволяє значно послабити військово-морські можливості без прямого морського бою.

Поява цих зображень стала першим підтвердженням з відкритих джерел того, що бойові дії між Ізраїлем та Іраном поширилися на регіон Каспійського моря, який раніше не вважався зоною активних ударів.

Степан Гафтко

Світ
Техніка
Соціальна мережа
Сутички
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Іран