Израиль впервые атаковал иранские цели в Каспийском море – CNN
Киев • УНН
Армия обороны Израиля впервые нанесла удары по целям на севере Ирана в акватории Каспийского моря. Операция свидетельствует о значительном расширении географии атак.
Израиль нанес удары по военно-морским объектам Ирана в Каспийском море. Об этом сообщил источник CNN, отметив, что это первая такая атака с начала войны, пишет УНН.
Подробности
В Армии обороны Израиля подтвердили, что удар был нанесен впервые по целям на севере Ирана, используя данные военно-морской разведки.
Расширение географии ударов
Ранее основные атаки по иранским морским силам происходили в Персидском и Оманском заливах. Новый удар свидетельствует о расширении операций на другие регионы.
Каспийское море является стратегически чувствительной зоной, поскольку граничит с несколькими странами, в том числе с Россией. Это может дополнительно усложнить ситуацию в регионе.
