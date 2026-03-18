Израиль впервые атаковал иранские цели в Каспийском море – CNN

Израиль нанес удары по военно-морским объектам Ирана в Каспийском море. Об этом сообщил источник CNN, отметив, что это первая такая атака с начала войны, пишет УНН.

Подробности

В Армии обороны Израиля подтвердили, что удар был нанесен впервые по целям на севере Ирана, используя данные военно-морской разведки.

Расширение географии ударов

Ранее основные атаки по иранским морским силам происходили в Персидском и Оманском заливах. Новый удар свидетельствует о расширении операций на другие регионы.

Каспийское море является стратегически чувствительной зоной, поскольку граничит с несколькими странами, в том числе с Россией. Это может дополнительно усложнить ситуацию в регионе.

