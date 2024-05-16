В Сербии заявили об аресте из-за возможной угрозы для жизни президента Александара Вучича

В Сербии объявили о взятии под стражу человека, который мог представлять угрозу для безопасности президента страны Александара Вучича. Перед этим Вучичу угрожали в соцсетях, что он станет следующей мишенью после премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого накануне было совершено нападение. сообщает УНН со ссылкой на РТС и заявление вице-премьер - министра внутренних дел страны Ивица Дачича.

Детали

По словам Дачича, из-за угрозы безопасности президента Вучичи мужчина был задержан на 48 часов.

Перед этим президент Вучич заявил в социальной сети X, что он шокирован нападением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и молится за здоровье "великого друга Сербии".

Вскоре после этого заявления президента Сербии появились угрожающие сообщения о том, что он станет следующей мишенью.

Как пишет РТС, высшие государственные чиновники решительно осудили угрозы в адрес президента Сербии социальных сетях, возникшие после покушения на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фитца, и призвали компетентные органы к немедленной реакции.

Напомним

В Словакии произошла стрельба и был ранен премьер-министр Роберт Фицо.

Нападавший, который стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, объяснил, что он не согласен с политикой правительства, в частности, в отношении свободы слова и предполагаемой ликвидации СМИ и нападений на словацкий телеканал RTVS.